Safranbolu'da 2. En Güzel Balkon, Bahçe ve Vitrin Yarışması Başlıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek olan '2. En Güzel Balkon, Bahçe ve Vitrin Yarışması' için başvurular 4 Eylül'de sona erecek. Yarışmada dereceye girenlere para ödülü verilecek.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "2. En Güzel Balkon, Bahçe ve Vitrin Yarışması" düzenleniyor.

Safranbolu Belediyesi bünyesinde, kentin estetiğine katkı sağlamak amacıyla yapılan yarışmaya başvurular, 4 Eylül'de sona erecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler, "enguzelbalkon@safranbolu.bel.tr" adresinden çevrim içi başvuruda bulunabiliyor.

Sonuçların 10 Eylül'de açıklanacağı yarışmada dereceye girenlere para ödülü verilecek.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, "Dünya Miras Kenti Safranbolu'ya yakışan en güzel balkonlar, bahçeler ve vitrinler ikinci kez yarışmaya hazırlanıyor. 2. en güzel balkon, bahçe ve vitrin yarışması için başlayan başvuru süreci devam ediyor. Şu ana kadar yoğun ilgi gören yarışma için son başvuru tarihi 4 Eylül." ifadelerini kullandı.