Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Kütüphanesi Genişliyor

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Kütüphanesi, araştırmacıların, tarihçilerin, yazarların ve koleksiyonerlerin katkısıyla içerik bakımından genişlemeye devam ediyor. Kitap tutkunlarının ve üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerin severek zaman geçirdiği bir ortam haline gelen kütüphane, Safranbolu'nun ilk kitap fuarı olma özelliğiyle açıldı.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Kütüphanesi, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Araştırmacıların, tarihçilerin, yazarların, koleksiyonerlerin katkısı ile içerik bakımından genişleyen kütüphane, kitap tutkunlarının ve üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerin severek zaman geçirdiği bir ortam haline geldi.

Açılışını Safranbolu'nun ilk kitap fuarı olma özelliği ile taçlandıran Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Kütüphanesi'nde, Kızıltan Ulukavak ve Aytekin Aytekin'in bağışladığı geçmişten bugüne birikimleri, arşiv belgeleri ve kitapları, adlarına oluşturulan özel araştırma odalarında sergileniyor.

Kütüphane, açıldığı günden bugüne kadar özellikle gençlerin, öğrencilerin, kitap tutkunlarının, araştırmacıların vazgeçilmez alanlarından biri haline geldi. Kış aylarına girildiğinde, Safranbolu Belediyesi tarafından yapılan çorba ikramları ise sınav hazırlığındaki gençler tarafından beğeni topluyor.

Koleksiyonerlerin, araştırmacıların ve vatandaşların destek vermesi ile birlikte, Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Kütüphanesi'nin içerik bakımından Türkiye'nin sayılı kütüphanelerinden biri olması hedefleniyor.