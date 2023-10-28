Safranbolu Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılına özel zeybek gösterisi düzenledi

Safranbolu Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikle 100 kişiden oluşan ekip, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de severek oynadığı zeybek oyununu sergileyerek Cumhuriyet'in 100. yılına armağan etti.

Safranbolu Belediyesi Cumhuriyet'in 100. yılına, özel etkinliklerle hazırlandı. Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anmak için Türk kültürünü yansıtan zeybek oyunu, 100 kişiden oluşan ekiple, Safranbolu Belediyesi halk oyunları eğitmeni Utku Yılmaz öncülüğünde yaklaşık 1.5 ay süren hazırlığın ardından Safranbolu halkına sergilendi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de ekiple birlikte zeybek oynadı. 90 kadın ve 10 erkekten oluşan ekibin gösterisi vatandaşlardan büyük beğeni topladı. 100 kişiden oluşan ekip, gösterinin sonunda Cumhuriyet'in 100. yılını temsil eden 100 rakamını oluşturdu.

Gösteri sonunda konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, şunları söyledi:

"Biz Safranbolu Belediyesi olarak en başından beri not ve iz bırakacak ne yapabiliriz diye düşündük, programlar hazırladık. Zeybek gösterisi de onlardan bir tanesi. 100. yılımızda 100 kadınla bu zeybeği oynayalım dedik ama erkek arkadaşlarımız da vardı. Çok da güzel oldu. Bence gelecek nesillere bıraktığımız hoş bir hatıra olarak kalacak diye düşünüyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1.5 aydır çalışıyor arkadaşlarımız. Haftada birkaç gün birkaç saat vakit ayırarak bu etkinliği oluşturdular herkes de çok beğendi, takdir etti. Keyifli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum, iyi ki yapmışız biz bu etkinliği. 100 yıl önce olduğu gibi yeniden efelendik."