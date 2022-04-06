Safranbolu Belediyesi, bu yıl 500 gram safran üretmeyi hedefliyor

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesi, ilçeye adını veren safranın üretimini geliştirmek için 2,5 dönüm arazide yaptığı ekimle 500 gram safran elde etmeyi planlıyor.

Boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan safran bitkisi, ilçede 49 çiftçi tarafından 55 dekarlık alanda yetiştiriliyor ve her yıl yaklaşık 35 kilogram ürün alınabiliyor.

Belediyenin verim ve kaliteyi artırmak üzere 2,5 dönüm alanda yaptığı ekim sonucu bu yıl 500 gram ürün elde edilmesi bekleniyor.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, her yıl ağustos ayında soğanı dikilen, 30 santimetreye kadar uzayabilen, mor renkli, güzel kokulu çiçekler açan safranın ekim-kasım aylarında toplandığını belirtti.

Türkiye'deki safran çeşidinin, diğer ülkelerde üretilenlere göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösterdiğini aktaran Köse, 2014 yılında yapılan çalışmalarla ürünün "milli bitki" unvanını aldığını aktardı.

Köse, safranların şu anda yavrulama döneminde olduğunu bildirerek, "Hasat, ekim ayında yapılacak ve bu hasattan 500 gram ürün almayı hedefliyoruz. Şimdiye kadar ürettiğimiz safranları, Safranbolu kıtırımızın üretiminde ve fuarlara götürerek tanıtımda kullandık. Daha çok ürettiğimizde satışına da başlayarak, gelir elde eder durumda olacağız." ifadelerini kullandı.