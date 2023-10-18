Safranbolu Belediyesi 2. Bahçe, Balkon ve Vitrin Yarışması Kazananları Ödüllerini Aldı

Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen 2. bahçe, balkon ve vitrin yarışmasının kazananları ödüllerini Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin elinden aldı. Yarışmada dereceye girenler arasında Gül Canbulat, Muhammet Enes Karataş, Tuğba Moralı Güler, Hacer Değirmenci ve Suna Çakır yer aldı.

Safranbolu Belediyesi tarafından 2. en güzel bahçe, balkon ve vitrinleri yarışmasının kazananları ödüllerini Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin elinden aldı.

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 7-14 Eylül tarihleri arasında başvuruları yayınlanan ve vatandaşların özenle oluşturduğu mekanlarını fotoğraflayarak yarışmaya katıldıkları 2. en güzel bahçe, balkon ve vitrinleri yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bahadır Acar, İmar ve Şehircilik Müdürü Başak Dökmeci, Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Bayram, Temizlik İşleri Müdürü Ayhan Şentürk tarafından özenle seçilen fotoğraflar arasında yapılan puanlamalar sonucunda en güzel bahçe ödülünü alan Gül Canbulat 5 bin TL, en güzel vitrin ödülüne layık görülen Muhammet Enes Karataş 5 bin TL, en güzel balkon/teras ödülünü alan Tuğba Moralı Güler 5 bin TL, en güzel bahçe seçici kurul özel ödülünü alan Hacer Değirmenci 2 bin 500 TL, en güzel balkon/teras seçici kurulu özel ödülünü alan Suna Çakır 2 bin 500 TL'nin sahibi oldu.

Yarışmada dereceye girenler ödüllerini Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin elinden aldı. Başkan Köse Safranbolu'nun güzelliğine güzellik katan tüm yarışmacılara teşekkür etti.