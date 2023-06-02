Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ni tanıttı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 24. kez kapılarını açacak Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali tanıtım programında basınla bir araya geldi.

Kahvaltı programının ardından başlayan basın toplantısına, Jüri Üyesi KBÜ Öğretim Görevlisi Serdar Sabuncu, SAFTİD Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Adabaş, Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, Belediye Meclis Üyeleri ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Başkan Elif Köse, toplantıdaki konuşmasına, "Herkesin 24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivalini sahiplenmesini rica ediyorum" diyerek başladı.

"YARIŞMAYA ÇOK ÖNEMLİ KATILIM VAR"

Belediye Başkanı Elif Köse, festivale gösterilen büyük katılıma işaret ederek, şöyle devam etti:

"24 yıl bu festivalin devam etmesine katkı sağlayan geçmiş dönem tüm belediye başkanlarına festivalin komitesinde yer alan, görev alan ve katkı sağlayan, emek veren tüm komite üyelerine de öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Bir de ayrıca şunu da söyleyeyim geçtiğimiz pazar günü 28 Mayıs'ta ülkemiz için çok önemli bir seçim yapıldı, Cumhurbaşkanlığı seçimi. Seçimin sonuçlarının da hem ülkemize hem kentimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Öncelikle önümüzdeki hafta perşembe günü ayın sekizinde festivalimizin açılışı yapılacak. Ben öncelikle bu festivalin tabii ki en önemli kısmı belgesel, tabii biliyorsunuz ismi öyle uluslararası altın safran belgesel film festivali... O yüzden de şu bilgiyi vermek istiyorum bu sene de ciddi bir katılım var. 102 ülkeden 1478 belgesel yarışmaya katıldı. ciddi bir katılım var.

"FESTİVALİN TEMASINA UYGUN OLMASI İÇİN FOTOĞRAF YARIŞMASINI İPTAL ETTİK"

Bu sene şöyle bir fark var fotoğraf yarışmasını biz artık belgesel film festivalinden ayırdık. Her sene biraz daha festivalin ismine uygun içerik yaratmaya çalışıyoruz. Fotoğraf kısmını safran hasadında değerlendirmek üzere sadece film gösterimleri ve belgesel yarışması olmasını istedik. Festivalle çok alakası olduğunu belki de düşünmeyeceksiniz ama bizim için çok kıymetli ve uzun zamandır bu seçim çalışmaları dolayısıyla ertelediğimiz Çankaya parkımızın açılışı olacak. Hem bunu Çankaya Belediyesi'nin de Ankara'daki katılımcıların da festivale dahil olması adına biz Perşembe günü saat ikide festivalin kortej yürüyüşünden önce Çankaya parkımızın açılışını yapacağız.

Sergiler, atölye çalışmaları, söyleşiler, belgesel film gösterimleri gibi birçok etkinlikle 24.üncüsünü de dolu dolu geçireceğimiz ve kentimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz festivalimiz 8 Haziran'da başlayacak ben herkesin bu festivali sahiplenmesini özellikle de bölge halkının sahiplenmesini destek vermesini ve tüm etkinliklere de katılmasını rica ediyorum."

Toplantıda ayrıca 3 gün sürecek etkinliklerden de bahsedildi.