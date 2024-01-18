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Safranbolu, 2023'te 1 milyon 200 bin turisti ağırladı

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Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki ilçesi Safranbolu, 2023'te yaklaşık 1 milyon 200 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtan Safranbolu, her dönem ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Safranbolu, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla turist sayısını artırdı.

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki ilçesi Safranbolu'yu 2023'te yaklaşık 1 milyon 200 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

"En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan, Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan Safranbolu, her dönem yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki ilçe, Osmanlı döneminden bugüne aslını koruyarak gelen han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18-20. yüzyıllarda inşa edilen estetik, geleneksel konaklara ev sahipliği yapıyor.

Safranbolu, 2023'te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20 artışla 1 milyon 200 bin günübirlikçi ve konaklamalı yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

"Açık hava müzesi" konumundaki ilçe, kültürel mirasıyla misafirlerini adeta tarih yolculuğuna çıkardı.

"Safranbolu harika bir turizm destinasyonu"

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AA muhabirine, 1994'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklenen ilçenin dünyanın hemen her ülkesinden ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Yazıcı, 2023'te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20 artışla 1 milyon 200 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi misafir ettiklerini belirterek, "2022'yi 1 milyon yerli ve yabancı ziyaretçiyle kapamıştık. Safranbolu'muz son 4 yıldır yaklaşık her yıl 200 bin civarında ziyaretçi sayısını artırmış bir ilçe. Bu durum ilçemiz ve turizmciler adına mutluluk verici." dedi.

İlçede yaklaşık 3 bin yatak kapasiteli 47 konaklama tesisi bulunduğunu dile getiren Yazıcı, "Turizm gelirlerinde de bir artış olduğunu söylemek mümkün. Safranbolu'muz sadece 1946 tarihi tescilli taşınmaz kültürel varlığıyla değil, aynı zamanda kanyonlarıyla doğasıyla dört mevsimi en güzel yaşayacağınız harika bir turizm destinasyonu." diye konuştu.

Yazıcı, geçen yıl yabancı turist sayısında büyük artış yaşandığını belirterek, "Dünyanın her bir tarafından buraya gelen ziyaretlerimiz ilçeden güzel anılarla ayrılıyor. Safranbolu'ya en çok ziyaretçi gelen ülkelere baktığımızda Çin, Tayland, Tayvan, Suudi Arabistan, Rusya, Almanya, Fransa, Malezya ve Amerika Birleşik Devletleri bu listenin ilk sıralarında." ifadelerini kullandı.

Osmanlı mirası ilçenin ziyaretçilerini 4 asır öncesine götürdüğünü anlatan Yazıcı, "Hanlarıyla hamamlarıyla camileriyle çeşmeleriyle köprüleriyle ve 1466 sivil mimari örneği inanılmaz muhteşem geometriye haiz bu konaklarıyla bu yaşam alanlarıyla evrensel değerlere haiz olan bu şehir, her yıl yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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