Safran Yemek Yarışması Sonuçlandı

Safran Festivali kapsamında düzenlenen yemek yarışmasında Emine Akın birinci oldu. Ünlü şeflerin oyladığı yarışmada safran kullanarak yapılan tarhana farklı bir konsept kazandırdı.

TUNAKAN YILDIRIM

7'nci Safran Festivali kapsamında Safran Yemek Yarışması düzenlendi. Tüm yemeklerin safran konularak yapıldığı yarışmada birbirinden maharetli eller kıyasıya yarıştı. Ünlü şeflerin oyladığı yemeklerde safran kullanarak yaptığı tarhanaya farklı bir konsept kazandıran Emine Akın birinci oldu.

Düzenlenen 7. Safran Festivali birbirinden farklı etkinliklere sahne oluyor. Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisi'nde Safran Yemek Yarışması düzenlendi. Yemek yarışmasında safran kullanılarak yapılan yemekler yarıştı. Yarışmaya AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yarışmanın jüri kadrosunda, Executive Şef Mahir Balıkçı, Şef Tuna Aktan, Karabük Üniversitesi Turizm Fakültesi Prof. Dr. Nuray Türker, Türsab Gastronomi İhtisas Başkan Yardımcısı Şef Şebnem Urgancıoğlu, Executive Şef Uğur Gömeç, Medical Şef Öğretim Görevlisi Mustafa Emrah Fandaklı, Safranbolu Belediyesi'nden Şef Bayram Kutlu yer alırken sunuculuğu ise ünlü tv programcısı Ataman Erkul yaptı.

Safran kullanılarak oluşturulan tarhana, pazılı göce, safranlı dible, safranlı içli köfte, enginar dolması, safranlı enginar, 3 peynirli safranlı peruhi, köy tavuğu ile safranlı yufkadan bandırma, baklava yufkasında safranlı cheesecake, saffron tahchın, safranlı ekşimaya ekmekli iskender, safranlı karalahana dolması, etli safranlı kabak ve maniye domates dolması, safranlı zeytinyağlı yaprak sarma, safranlı lahana sarma, safranlı erişte yatağında somon, balık köftesi safranlı yufka ve humus eşliğinde, balık çorbası yemeklerini hazırlayan 17 katılımcı yarıştı.

YARIŞMADA EMİNE AKIN BİRİNCİ OLDU

Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda tarhanaya yeni bir sunum ve soluk kazandıran ve yaklaşık 1 yıldır yarışmaya hazırlık yapan Emine Akın birinci, 3 peynirli safranlı peruhi yemeği ile Göktürk Özbey ikinci, safranlı karalahana dolması ile Elif Şenal üçüncü oldu. Birinciye çeyrek altın, ikinciye gram altın, üçüncüye ise yarım gram altın ve tüm yarışmacılara katılım belgesi ve ödülleri Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, Karabük Üniversitesi Turizm Fakültesi Prof. Dr. Nuray Türker tarafından verildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse birinciye ödülünü vermeden önce yaptığı konuşmada, "Safranın adını daha çok duyurabilmek adına gerçekleştirdiğimiz festivalimizde birbirinden güzel safranlı yemekler yapıldı. Tüm yarışmacılarımıza özverilerinden ötürü teşekkür ediyorum. Çok farklı fikirlerin oluşabildiğini gördük ve düzenlenen tüm yarışmalarda yapılan safranlı yemekleri hazırlayan yarışmacıların reçeteleri ile bir kitap oluşturmak ve bunu yayınlamak gerekir diye düşünüyorum" dedi.

Program hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.