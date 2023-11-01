Sabancı Vakfı'nın 'Fark Yaratanlar' Programı 15. Sezon Başvuruları Başladı

Sabancı Vakfı'nın 2009'dan bu yana, Türkiye'de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin ve kurumların yaptıkları çalışmalarla yarattıkları etkileri görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla yürüttüğü 'Fark Yaratanlar' programının 15. sezon başvuruları başladı.

Sabancı Vakfı'nın 2009'dan bu yana, Türkiye'de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin ve kurumların yaptıkları çalışmalarla yarattıkları etkileri görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla yürüttüğü "Fark Yaratanlar" programının 15. sezon başvuruları başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, programa, www.farkyaratanlar.org adresi üzerinden 30 Kasım gün sonuna kadar başvuru yapılabilecek.

Fark Yaratanlar Programı, toplumsal sorunların bireysel çaba ve aktif vatandaşlık örneğiyle nasıl çözülebileceğine dair topluma ilham vermeyi amaçlıyor.

Programın 15. sezonunda da adayların belirledikleri sorunlara getirdikleri çözümlerin somut değişim yaratması, yaratıcı, sürdürülebilir, yaygınlaştırılabilir, şeffaf ve güvenilir olması bekleniyor. Seçilen fark yaratanlar, uzmanlar eşliğinde yapılan ihtiyaç analizi sonrasında uzun soluklu bir yolculuğa başlıyor.

Fark yaratanlar ağına dahil olan kişi ve kurumlar, bir sezon boyunca Sabancı Vakfı ile birebir çalışma şansına sahip oluyor. Buna ek olarak dahil oldukları ağ içerisinde diğer fark yaratanlar ile işbirliği geliştirme, çeşitli atölye ve etkinliklere katılma fırsatını da yakalıyor. Düzenlenen etkinlik ve atölyeler ise yine fark yaratanların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda şekilleniyor.

"Fark Yaratanlar Programı 14 yılı geride bıraktı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Fark Yaratanlar Programı ile 14 yıldır toplumsal gelişim için faydalı işler yapan bireyleri ve kurumları görünür kılmak için çalıştıklarını belirtti.

Safkan, programın 15. sezonunda da şikayet etmek yerine harekete geçen, topluma ilham verecek adayları beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı ile 2009 yılından bu yana Türkiye'de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin ve kurumların yaptıkları çalışmalarla yarattıkları sosyal faydayı görünür kılmayı ve topluma ilham vermeyi amaçlıyoruz. 14 yıldır düzenlenen Fark Yaratanlar Programı kapsamında bugüne kadar 46 şehirden toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üreten 210 birey ve kurum seçildi, çalışmaları Türkiye ile paylaşıldı. Fark Yaratanlar Programı ile 14 yılı geride bırakırken, 81 ilden 14 bine yakın başvuru aldık. Birbirinden değerli proje ve çalışmaların topluma ilham olmasına ve seslerini duyurmalarına katkı sunduk, sunmaya devam ediyoruz. Bu yıl da toplumsal gelişime katkı sunmak üzere, şikayet etmek yerine harekete geçen kişi ve kurumların başvurularını ve çalışmalarıyla fark yarattığı düşünülen adayların önerilmesini dört gözle bekliyoruz."