Sabancı Vakfı, Genç Sanatçılara Ödüllerini Takdim Etti

Sabancı Vakfı, 30 yıldır genç sanatçıları desteklemek amacıyla düzenlediği Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri'ni sahiplerine verdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olan 9 öğrenci, ödüllerini aldı. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, ödüllerin genç sanatçılar için bir kaynak, ilham ve başlangıç noktası olduğunu belirtti.

Sabancı Vakfının 30 yıldır genç sanatçıları desteklemek amacıyla düzenlediği Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri takdim edildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden dereceyle mezun olan 9 öğrenci, 240 Cumhuriyet altınının sahibi oldu.

Resim Bölümünden Melike Kucur, Berrin Cirit, Utku Eroğlu, Heykel Bölümünden Elif Ece Alarcin, Lara Yurtseven, Ufuk Aydın ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümünden Zeynep Apaydın, Eren Kurt, Elif Zaim, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan'ın elinden ödüllerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tapan, "Benim için sanat, bir aile mirası. Dedem Sakıp Sabancı'nın yıllar boyu biriktirdiği eserler, sadece bir koleksiyon değil, aynı zamanda bir vizyondu. Bu vizyon, evimizi müze haline getirerek topluma kazandırıldı." ifadelerini kullandı.

Tapan, verilen ödüller sayesinde 30 yılda 300'e yakın genç sanatçının dünyaya açılma fırsatı bulduğuna dikkati çekerek, "Bu ödül bir kaynak, bir ilham, bir başlangıç noktası, kimi zaman can suyu oldu." değerlendirmesinde bulundu.