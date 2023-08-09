Sabancı Vakfı Destekli Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası İtalya ve Türkiye'de Konserler Verecek
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Sabancı Vakfının ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), Türkiye ve İtalya'da 9 konser verecek. Orkestra, İstanbul, Ankara, Nevşehir ve İtalya'nın çeşitli şehirlerinde sahne alacak.
Sabancı Vakfının ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), Türkiye ve İtalya'da 9 konser verecek.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 73 genç müzisyenden oluşan orkestra ilk olarak 23 Ağustos'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.
Bu yıl iki farklı konser programı hazırlayan Şef Cem Mansur'un sanat yönetmenliğindeki topluluk, 24 Ağustos'ta Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu'nda sahne alacak.
Orkestra, 26 Ağustos'ta Nevşehir Kapadokya'da, Paşabağları Ören Yeri'nde Devlet Çoksesli Korosu'nun katılımıyla sanatseverlere müzik ziyafeti yaşatacak.
Yurt dışı turnesine 29 Ağustos'ta Sicilya'da düzenlenen Palermo Classica Festivali ile başlayacak orkestra, 31 Ağustos'ta Agrigento Tapınaklar Vadisi'nde, 1 Eylül'de Selinunte'de, 2 Eylül'de yeniden Palermo Classica Festivali'nde, 3 Eylül'de Corleone'da sahneye çıkacak.
TUGFO, 6 Eylül'de İtalya'nın başkenti Roma'da Sala Santa Cecilia'da vereceği konser ile turneyi tamamlayacak.?