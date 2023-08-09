Sabancı Vakfı Destekli Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası İtalya ve Türkiye'de Konserler Verecek

Sabancı Vakfının ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), Türkiye ve İtalya'da 9 konser verecek. Orkestra, İstanbul, Ankara, Nevşehir ve İtalya'nın çeşitli şehirlerinde sahne alacak.