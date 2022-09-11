Saat doktoru zanaatını 3 metrekarelik iş yerinde icra ediyor

Tahtakale Caddesi'ndeki 3 metrekarelik iş yerinde haftanın 7 günü saat tamir eden 54 yaşındaki Tango, mesleğini ilk günkü aşkla yapıyor.

Saat tamircisi Recep Tango, AA muhabirine, 1977'de babası vefat ettikten sonra eniştesinin yanında mesleğe başladığını söyledi.

Mesleği öğrendikten sonra kendi iş yerini açtığını anlatan Tango, "45 yıldır saat tamir ediyorum. Yıllarca işimi severek yaptım. Şimdi 3 metrekarelik dükkanda çalışıyorum. Tamir edemeyeceğim saat yoktur. Kol saati, duvar saati, fabrika saatleri, antika saat hepsini tamir ediyorum. Edirne'deki fabrikalara saat servis hizmeti de veriyorum." dedi.

İş yerinin küçük olduğuna değinen Tango, şunları kaydetti:

"3 metrekareye insan sığmıyor ama ben hayatımı sığdırdım. Kalfalık, ustalık belgem hepsi var. Mesleğimde iddialıyım. Bu zanaatın son temsilcilerindenim. Bizim ustalarımız çok yaşlandı, biz de onlardan öğrendiğimizi devam ettiriyoruz. Bu işteki Edirne'nin son çırağıyım diyebilirim. Yıllardır aynı işi yaptığım için arkadaşlarımız hep 'saat doktoru' dedi bize. İşimizde usta olduğumuz için iş yerime de bu ismi verdim."

Tango, mesleğinde çırak yetişmediğini belirterek, zanaatını ayakta tutmaya çalıştığını vurguladı.

Gurbetçiler de saatlerini tamire getiriyor

Yaz aylarında işlerinin daha yoğun geçtiğini dile getiren Tango, Edirnelilerin yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan'dan saat tamiri için gelenlerin olduğunu söyledi.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin de saatlerini tamir için getirdiğini ifade eden Tango, "Gurbetçiler biriktirdikleri bozuk saatleri getirdiler. Almanya'da yaptıramamışlar, çok sayıda saat geldi. Marka saatlerini tamir edip kullanıma hazır hale getirdim. Pili biten, kayışı kopan, saatini kenara koyup yazın tamire getiriyor. Biz de gerekeni yapıyoruz." diye konuştu.