Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Festival Maratonu Sembolü Teslim Edildi

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ev sahipliğinde düzenlenen 6. Uluslararası Festival Maratonu'nun sembolü olan asa, Rus Senatör Andrey Klimov tarafından İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov'a teslim edildi. Maraton kapsamında birçok ülkeye götürülen asa, 100 bin kilometreden fazla yol kat etti.

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ev sahipliğinde 6'ıncı Uluslararası Festival Maratonu'nun bir parçası olarak düzenlenen resepsiyonda, 100 bin kilometreden fazla yol kat ederek birçok ülkeye götürülen etkinliğin sembolü asa, İstanbul'a getirilerek Rus Senatör Andrey Klimov tarafından Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov'a verildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat İstanbul Rusya Kültür Sanat Haberler