Rusya'da Türkiye'den esintiler defilesi yapıldı

Rusya'da Türkiye'nin tarihi mirasından ve geleneksel Türk modasından ilhamla, özgün tasarımlarla hazırlanan kıyafetlerin yer aldığı 'Türkiye'den esintiler' isimli defile yapıldı. İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından tamamı dokuma kumaşlarla hazırlanan kıyafetlerin yer aldığı defileyi Rus misafirler ve farklı ülkelerin diplomatik temsilcileri izledi.

Rusya'da, Türkiye'nin tarihi mirasından ve geleneksel Türk modasından ilhamla, özgün tasarımlarla hazırlanan kıyafetlerin yer aldığı "Türkiye'den esintiler" isimli defile yapıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği rezidansında, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından tamamı dokuma kumaşlarla hazırlanan kıyafetlerin yer aldığı defileyi Rus misafirler ve farklı ülkelerin diplomatik temsilcileri izledi.

Büyükelçiliğin organizasyonunda İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ile yapılan defileyi Milli Eğitim Bakanlığı ve Rus-Türk İşadamları Birliği de destekledi.

Defilede, Türkiye'nin tarihi mirasından ve geleneksel modasından ilhamla güncel, yenilikçi ve özgün tasarımlarla hazırlanan koleksiyon mankenler tarafından misafirlere gösterildi.

Koleksiyonda, Türk dokuma kumaşları üzerine işlenen, benzersiz Türk el sanatları ve el nakışları tekniklerinin yer aldığı göz alıcı kıyafetler misafirlerden büyük ilgi gördü.

Defilenin sonunda koleksiyondaki Türk bayraklı kıyafet izleyicilerden büyük alkış aldı.

"Türk modası Türk mirasını oluşturan kültürlerin karışımı"

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, defile öncesinde yaptığı konuşmada, Türk modasının birçok insana ait geleneğin, kültürün ve göreneğin etkisini yansıttığını söyledi.

Türk modasının, Türk mirasını oluşturan farklı kültürlerin karışımı olduğuna işaret eden Samsar, "1961 yılında kurulan İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, Anadolu topraklarında yeşeren pek çok medeniyetten etkilenen Türk sanatının zengin mirasını incelemektedir. Enstitü, geleneksel desen ve teknikleri çağdaş tasarımlarla harmanlıyor." dedi.

Samsar, defilenin, İzmir Olgunlaşma Enstitüsündeki öğretmen ve öğrencilerin çalışmaları sayesinde bugüne ulaşan geleneksel kumaşları ve motifleri görme fırsatı yaratacağının altını çizdi.

Defilede sergilenecek tüm giysi ve aksesuarların, aslının birebir kopyası olduğunu ve Enstitü'nün atölyesinde yapıldığını anlatan Samsar, "İzmir Olgunlaşma Enstitüsü bugün sizlere Anadolu'nun farklı bölgelerinden ilham alan, rengarenk geleneksel motifleri ve zengin işlemeleri taşıyan kıyafetleri sunacak." ifadesini kullandı.

Samsar, davetlilerin, defilenin ardından düzenlenecek resepsiyonda tasarımcılarla tanışma fırsatı bulanacağını da sözlerine ekledi.