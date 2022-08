'Rüsumat Gemisi' Müzesi açılış için sayıyor

Kurtuluş Savaşı'nın destanı olan ve adeta tarih kokan Rüsumat Gemisi ve Müzesi yakında açılacak

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına bir süre önce başlanan, Kurtuluş Savaşı'nın önemli destanlarının yer aldığı ve bu kahramanlıkların gelecek kuşaklara aktarılması adına çalışmalarında sona gelinen Rüsumat No: 4 Gemi ve Müzesi, açılış için gün sayıyor. Kentin eşsiz sahili ile bütünleşecek olan gemi, tüm ayrıntılarıyla görüntülendi.

2019 yılında göreve başladığında Rüsumat No: 4 Gemisi'nin kahramanlık destanını gelecek kuşaklara aktarmak için çalışma yapacaklarının sözünü veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bu sözünü yerine getirdi. Kurtuluş Savaşı'nın önemli destanları yer alan Rüsumat No: 4 Gemisi'nin tarihi destanını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla bir süre önce başlayan çalışmalarda sona gelindi.

Kısa süre içerinde ziyarete açılacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hamidiye Kruvazörü ile Ordu'ya gelişi esnasında karaya ayak bastığı yer olan Altınordu sahili Ayışığı Meydanı'nda tarihi kaynaklardan yararlanılarak birebir aynı ölçülerde inşa edilen Rüsumat No: 4 Gemisi ve bünyesinde yer alacak olan müze kısa süre içerisinde ziyarete açılacak.

Kurulacak müze insanları tarihe götürecek

Bundan 101 yıl önce kıyıya yanaştığı alana inşa edilen, çalışmalarının neredeyse tam anlamıyla bittiği alanda, denizcilik tarihine geçen Rüsumat No: 4 Gemi ve Müzesi, ziyarete açıldığında misafirlerini geçmişteki kahramanlık destanlarına götürecek. Müze içerisinde yer alan gerçek boyutlu askerler, mühimmat, pusula, dürbün ve denizcilikte önemli olan, birebir ölçülerde aslına uygun yapılan, dönemin izlerini taşıyacak olan eşyalar vatandaşlara sergilenecek. Ordu'nun eşsiz sahili ile bütünleşecek olan ve bölgenin turizm potansiyelini de arttıracak olan gemi ve müze, aynı zamanda deniz manzarası ile de dikkat çekecek.

Dünya denizcilik tarihinde gerçek bir efsane

Kurtuluş Savaşı için cepheye mühimmat taşıyan gemileri yakalamaya çalışırken Karadeniz'de devriye gezen düşman gemilerini atlatan Rüsumat No: 4, Batum'dan yüklediği iki top ve 350 sandık cephaneyi İnebolu'ya yetiştirme çabasındaydı. Düşman gemilerinden kurtulan Rüsumat 17 Ağustos'ta Ordu'ya vardı. Silahların her an yakalanma tehlikesine karşı Ordulular tarihe geçen ilginç bir dayanışma örneği sergiledi. Önce gemide bulunan silahlar takaların yan yana getirilmesiyle köprü oluşturularak halkın dayanışması ile gemiden alınarak bir depoya götürüldü. Silahların boşaltılmasının ardından Rüsumat batırıldı. Ordu'ya gelen düşman gemileri batan bir geminin işlevini kaybettiğini düşünerek geri çekildi. Düşman gemilerinin gitmesinin ardından Ordulular yine tarihi bir dayanışma ile gemiyi yüzdürdü. Motoru yenilendi. Depodaki silahlar yine takaların yan yana getirilmesiyle iskele yapılarak yeniden gemiye yüklendi. Rüsumat, Ordu'dan hareket ederek İnebolu limanına ulaştırdı.

Ordu halkı ile Rüsumat No: 4 Gemisi, tarihteki destanlar arasında

Ordu halkı ve Rüsumat No: 4 Gemisi, Kurtuluş Savaşı ve dünya denizcilik tarihinin unutulmaz kahramanlık destanlarından biri olarak anılarda yerini aldı. Ordu halkının bundan 101 yıl önce sergilediği ve savaşın seyrini değiştiren destanlar, Ordu sahilinde yeniden canlanacak.

Gemi tüm ayrıntılarıyla görüntülendi

Rüsumat No: 4 Gemisi, dron ile havadan görüntülendi. Geminin içi de objektiflere yansıdı. Tüm ayrıntılarıyla görüntülenen geminin kıyıya yanaştığı yer ile Ordu sahilinin uyumu dikkat çekiyor. Gemi ve müzede hazırlıkların yüzde 99 oranında tamamlandığı, kısa süre içerisinde ziyarete açılacağı öğrenildi.