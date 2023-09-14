- Ruslar Türkiye'yi çok sevdi Antalya, Muğla ve İstanbul'dan sonra Bartın da Rus turistlerin seyahat ettiği gözde şehirler arasına girdi Son yıllarda Türkiye ve Rusya arasında son yıllarda artan ekonomik ve siyasi gibi alanlardaki iş birlikleri, turizmde yüzleri güldürdü.

- Ruslar Türkiye'yi çok sevdi

Antalya, Muğla ve İstanbul'dan sonra Bartın da Rus turistlerin seyahat ettiği gözde şehirler arasına girdi

BARTIN - Son yıllarda Türkiye ve Rusya arasında son yıllarda artan ekonomik ve siyasi gibi alanlardaki iş birlikleri, turizmde yüzleri güldürdü. Doğası, denizi, tarihi ve kültürü ile Rus turistlerin de cazibe merkezi haline gelen Türkiye'de, Antalya, Muğla ve İstanbul gibi illerden sonra Bartın'ın Amasra ilçesi de Rus turistlerin döviz bıraktığı önemli yerler arasına girdi.

Gelişen Türk-Rus ilişkileri ile Türkiye'ye giren Rus turist sayısı her geçen gün daha da artarken, kara, hava ve deniz yolları ile Türkiye'ye gelen turistlerin ziyaret ettiği en gözde şehirler arasında eşsiz denizi, doğası, tarihi, kültürel yerleri bulunan Antalya, Muğla, İstanbul gibi iller başı çekiyor. 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile deniz hudut kapısı ilan edilmesinin ardından Rus turistler kruvazör yolcu gemisi ile Bartın'ın Amasra ilçesine gelmeye başladı.

Amasra 13 ayda Rusların vazgeçilmez duraklarından oldu

13 ayda 16 bini aşkın Rus turistin geldiği Amasra'nın tarihi sokakları ve seyir tepeleri zaman zaman Rus turistlerle dolup taşıyor. Rusya'dan bölgeye düzenli olarak düzenlenen turistik yolcu gemileri ile Amasra'ya akın eden Ruslar, bölgenin eşsiz doğa, deniz manzarası, zengin tarihi ve kültürüne hayran kalıyor. Amasra, 13 aydır devam eden deniz yolculuğu ile kısa sürede Rusların vazgeçilmez durakları arasına girmeyi başardı.

"En çok Amasra'dan memnunlar"

İstanbul ve Karadeniz turu yaptıklarını belirten Ruslar ise Amasra'nın küçük bir yer olmasına rağmen, atmosferi, doğası ve insanlarının misafirperverliğinin kendilerini çok etkilerini kaydetti. Kruvazör yolcu gemisi ile Rusya'dan gelen toplam 795 Rus turist için kafile başkanlığı ve tercümanlık yapan Mahmut Günaydın da, Ruslara öncelikle balık ve salatayı önerdiklerini ve hemen hepsinin de tadına baktığını ifade etti. Ruslar Amasra'ya gelmekten çok memnun olduğunu anlatan Günaydın, "Karadeniz turu yapıyoruz, diğer illere de gidiyoruz ama Amasra, Rusya'dan getirdiğimiz misafirlere ayrı bir anı bırakıyor. Denizi, doğası ve insanı güzel. Ruslar da biz de çok memnunuz. Balığın tadına bakacaksınız diyoruz. Ahşap işçiliği çok iyi, ilgi gösteriyorlar. Tarihi zengin, müzeye götürüyoruz. Hayran kalıyorlar. Tekstil malzemelerine ilgi gösteriyor. Bayanlar, elbise alıyorlar. Gemide gelen tüm misafirlerimiz, varlıklı ve kültürlü insanlar. Türkleri de çok seven insanlar. Hep bu gösterdiklerimizi soruyorlar" dedi.

"Aradıkları Türk halkını Amasra'da buluyorlar"

Günaydın, Rus kafilesinin gezilerinde bekledikleri ve aradıkları Türk halkını Amasra'da bulduğunu da belirterek, "Daha önce İstanbul'a, Bodrum'a Antalya'ya gitmiş olan turistler Amasra'yı görünce bize, 'Burada gerçek Türk halkı var. Öbür yerlerde turistik yaşamlar var. Amasra'da, bizim düşündüğümüz, duyduğumuz, okuduğumuz Türk halkı burada' diyorlar. Türk halkından en çok etkilendiği yönleri ise, ikramda bulunmaları ve misafirperverlik" diye konuştu.

Ruslardan yöresel tatlara sürpriz ilgi

Bartın'ın Amasra ilçesinde balık ve salata yiyerek, Türk kahvesi ve lokumun tadına bakan turistler, yöresel tatlara, hediyelik eşyalara ve yöresel kıyafetlere de ilgi gösteriyor. Amasra'nın eşsiz doğasının ve denizin de tadını çıkaran Ruslar, bölgede doğa ve denizin dışında ise en çok yöre insanlarını sevdi. Türklerle sık sık iletişim kuran Ruslar, yapılan ikramların da tatlarına bakıyor. Rusları her gördüğünde ikramlarda bulunan bölge esnafı da, sık sık alışveriş eden Rusların gül suyu, cevizli, fındıklı bal ve reçeller, fular, yöresel giysi gibi bölgede satılan yöresel ürünlere daha çok ilgi gösterdiğini ifade etti.