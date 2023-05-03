Rus turistler UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'yu gezdiok çok üstünde'

Rus turistler UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'yu gezdi KENTSA Dernek Başkanı Sayın Gülda Koca: "Yabancı turist bu sene beklentimizin çok çok üstünde" UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, kruvaziyer...

Rus turistler UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'yu gezdi

KENTSA Dernek Başkanı Sayın Gülda Koca:

"Yabancı turist bu sene beklentimizin çok çok üstünde"

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, kruvaziyer gemi ile Bartın'a gelen Rusların ilgi odağı oldu.

757 yolcusu ile Amasra Limanı'na demirleyen kruvaziyerdeki Rus turistlerden 30'u Safranbolu ilçesine gelerek tarihte yolculuk yaptı. Osmanlı şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi", "açık hava müzesi", "kendini koruyan kent" gibi unvanlarla anılan tarihi ilçeye gelen Rus turistler, Osmanlı mimarisine hayran kaldı. Çikolata müzesi ve tarihi kentti gezen Rus turistler alışveriş yaptıktan sonra kentte ayrıldı.

Korunan Kent Safranbolu Derneği Başkanı Gülda Koca, yabancı turist noktasında Safranbolu olarak beklentilerinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Rus turistlerinde geçen sezon olduğu gibi bu sezonda gelmeye başladığını da kaydeden Koca, özellikle Ramazan bayramında yaşanan yoğunluğun esnaf kesiminde de oldukça şaşkınlığa yol açtığını kaydetti.

Karabük Valisi ve Safranbolu Kaymakamlığın turizmin Safranbolu'da daha iyi olması bazında birçok projeler ve faaliyetler gösterdiğini anlata Gülda Koca, " Biz de bunun nimetlerinden yararlanmaya başladık. Güzel bir yoğunluk atlattık ve umut ediyorum bu sene Safranbolu beklentisinin çok çok daha üstünde konaklama sayısının daha çok artmış olduğu bir turizmle güzel bir çözüm getireceğini düşünüyorum. Şimdi uzun yıllardan beri Safranbolu'da turizmin konaklamasının bir gece daha arttırılmasında birçok faaliyetler olduğunu sizler de biliyorsunuz. Kaymakamımız da bu konuda birçok projeler üretmiş ve çalışmalarına devam etmekte. Yabancı turist bu sene beklentimizin çok çok üstünde. Gördüğünüz gibi şu anda Ruslar çarşı bölgesinde. Tabii biz esnaf arkadaşlar bu durumdan çok keyif alıyoruz. Gönül ister ki hep yabancılarla beraber iç içe turizmi dolu dolu yaşamak ama ümit ediyorum bundan sonraki dönemlerde de yabancı turistleri çarşı bölgemizde görmeye başlayacağız" dedi.

Hedeflerinden bir tanesinin Safranbolu'da turizmi daha kaliteli bir hale getirmek olduğunun da altını çizen Koca, "Safranbolu'da bizim haricimizde turizm dernekleri de var. Herkes Safranbolu turzmini geliştirmek için çabalıyor. Çünkü STK'lar olmadan fazla ilerlenmiyor. Kaymakam beyimiz de bizi desteklediği için daha güzel yerlere geleceğimizi ve turizmde Safranbolu'nun daha dolu dolu geçireceğine eminim ve bu yönde çalışmalarının olduğunu biliyorum. Gönül ister ki Rusları buraya daha çok getirelim ama bildiğiniz gibi Ruslar deniz, deri, kürk gibi şeyleri gözlerinde büyütüyorlar ve onun için geliyorlar. Burada eski tabakhane bölgesi var burada. Buralar tekrardan faaliyete geçirilebilir. Rusların dikkatini çekecek noktalar keşfedilebilir. Aslında olmayacak şeyler değil bunlar" diye konuştu.