Rus pop rock grubu Serebro'nun eski solisti Olga Seryabkina Alanya'da sahne aldı

2007 Eurovision Şarkı Yarışması'nda 3. olan Serebro'nun eski solisti Olga Seryabkina, Alanya'da konser verdi. Konseri 500 müziksever izledi ve Seryabkina'nın performansı büyük beğeni topladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rusya'nın ünlü pop rock grupları arasında yer alan Serebro'nun eski solistlerinden Olga Seryabkina sanatseverlerle buluştu.

2007 yılında Rusya'yı Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden ve 3'üncü olan Serebro grubunun eski solistlerinden Seryabkina, Kirman Arycanda Otel'in Event Area amfi tiyatrosunda sahne aldı.

Konseri çoğunluğunu Alman, Rus, İngiliz tatilcilerden oluşan yaklaşık 500 müziksever izledi.

Seryabkina'nın performansı karşısında sanatseverler, dans ederek eğlendi.

Sanatçı, yaklaşık bir saat sahnede kaldı.