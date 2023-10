Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu (RUBAFED) tarafından düzenlenen 'Best Of Rumeli' ödülleri için oylama başladı. Etkinlikte 17 kategoride ödül verilecek ve ünlü isimler aday gösterildi. Ödüller, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu'ndan 'Best Of Rumeli' ödülleri için oylama başladı

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu (RUBAFED) tarafından 5.si düzenlenen "Best Of Rumeli" ödülleri için oylama başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 17 kategoride ödülün verileceği etkinlikte ünlü isimler aday gösterildi.

Ödüller, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 7 Kasım'da gerçekleştirilecek törenle sahiplerine takdim edilecek. Törende Rumeli, Balkan ve Makedon kültürüne özgü dans gösterileri ve canlı sahne performansları sergilenecek.

Geçen yıl 500 binin üzerinde kişinin katıldığı oylamaya "www.bestofrumeli.com.tr" adresinden katılım sağlanabilecek.

Ünlü isimler aday listesinde

"En İyi Erkek Oyuncu" kategorisi adayları: Emre Bey, Salih Bademci, Birkan Sokullu, Metin Aldülger, Taner Rumeli

"En İyi Kadın Oyuncu" kategorisi adayları: Gülçin Santıracıoğlu, Esra Dermancıoğlu, Nur Fettahoğlu, İrem Helvacıoğlu, Ezgi Eyüboğlu

"Türk Sinemasına Damga Vuran Rumelili" kategorisi adayları: Türkan Şoray, Necla Nazır, Müjde Ar, Filiz Akın, Banu Alkan

"Rumeli Sanat Güneşi" kategorisi adayları: Erkan Can, Erdal Beşikçioğlu, Nuri Alço, Aydemir Akbaş, Fikret Kuşkan

"En İyi Erkek Şarkıcı" kategorisi adayları: Fettah Can, Cem Adrian, Emir Can İğrek, Can Bonomo, Sami Levi

"En İyi Kadın Şarkıcı" kategorisi adayları: Simge Sağın, Yeşim Salkım, Zeynep Bastık, Umut Akyürek, Aslı Hünel

"Duayen Sanatçı" kategorisi adayları: Emel Sayın, Ajda Pekkan, Müjdat Gezen, Ayşegül Aldinç, Sezen Aksu