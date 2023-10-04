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Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu'ndan 'Best Of Rumeli' ödülleri için oylama başladı

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu (RUBAFED) tarafından düzenlenen 'Best Of Rumeli' ödülleri için oylama başladı. Etkinlikte 17 kategoride ödül verilecek ve ünlü isimler aday gösterildi. Ödüller, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek törenle sahiplerine takdim edilecek.