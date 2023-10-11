RTÜK'ün düzenlediği çalıştayda öğrenciler birbirlerinin kültürlerini öğreniyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Bosna Hersek'te düzenlediği çalıştaya 13 ülkeden katılan öğrenciler, akademik bildirileriyle literatüre katkı sağlarken, birbirlerinin kültürlerini de öğreniyor. Çalıştayda medyanın sürdürülebilir kalkınma amaçları, kültür inşası, dijital diplomasi gibi konular ele alınıyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlediği "13. Gelecekle İletişim Çalıştayı"na 13 ülkeden katılan 26 öğrenci, akademik bildirileriyle literatüre katkı sağlarken, birbirlerinin kültürlerini de öğreniyor.

Çalıştaya Rusya, Tataristan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Arnavutluk, Venezuela, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'den katılan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırladıkları akademik araştırmaların sunumunu yaptı.

Öğrenciler, "Medyanın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Uygulanmasında Rolü", "Bosna Hersek'te Yayınlanan Türk Dizileri ve Kültür İnşası", "Balkan Müziğinde Anadolu Kültürünün Etkisi", "Aliya İzzetbegoviç'in Fikir Dünyasının Medyada Temsili: Alija Dizisi", "Medyanın Toplumsal ve Kültürel Yapıyla İlişkisi", "Dijital Diplomasinin Batı Balkanlar'daki Etkisi", "Kimlik İnşasında Kültür ve Medyanın Etkisi", "Yeni Medya Eliyle Küreselleşen Yemek Kültürü", "Hukuki Boyutuyla Küreselleşen Medya Ortamında Kültürel Çeşitliliğin Korunması" konularını akademik boyutuyla inceleyerek ele alıyor.

"Saraybosna'da hem ezanı hem de çanı duyabiliyorsunuz"

Çalıştaya Azerbaycan'dan gelen Nail Aliyev, AA muhabirine Hacettepe Üniversitesinde siyaset bilimi alanında doktora yaptığını ve çalıştayda bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Aliyev, program kapsamında hem Bosna Hersek'i hem de çalıştaya gelen farklı ülke vatandaşlarını yakından tanıdığını belirterek, "Bosna Hersek'te kültürler arası hoşgörü mevcut. Saraybosna'da hem ezanı hem de çanı duyabiliyorsunuz. İnsanlar birbirlerine hoşgörüyle yaklaşıyor. Kimse kimseyi dininden ve ırkından dolayı yargılamıyor ve mutlu yaşıyorlar." dedi.

Kimlik, medya ve kültür inşası üzerine bir bildiri hazırladığını dile getiren Aliyev, şunları ifade etti:

"Bosna Hersek'te, Balkanlar coğrafyasında kimlik konusu, etnik, dini, ulusal kimlik konusu yıllardır tartışılan ve üzerine yazılan, çizilen bir mesele. Bu çalıştayda kurduğum arkadaşlıkları, RTÜK yetkilileriyle aramızda kurduğumuz samimi ve resmi münasebeti hiç unutmayacağım. Burada kendime katacağım çok şeylerin olacağını düşünüyorum."

"Çalıştayın kazandırdığı en büyük şeylerden birisi, yeni bir kültürü öğrenmek"

Gürcistan'dan Giimat Mustaphaeva, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde sosyoloji okuduğunu, medya ve kültür üzerine bir bildiri hazırladığını kaydetti.

Kültür inşası üzerine medyanın etkisini araştırdığını ifade eden Mustaphaeva, "Medya ve kültürü teorik olarak açıklamaya çalıştım. Medya ve kültür alanındaki konuları Bosna Hersek üzerinden görmek için makale okuyarak başladım çalışmaya. Buraya gelip gözümle gördüm, okumak başka bir şey, görmek başka bir şey. Buradaki kültürü gözümle görürken, camilerin ve kiliselerin aynı yerde olması beni çok etkiledi." ifadesini kullandı.

Mustaphaeva, program kapsamında bulunduğu Bosna Hersek'te savaşta yaşananları öğrendiğini dile getirerek, "Bu çalıştayın bana kazandırdığı en büyük şeylerden birisi, yeni bir kültürü öğrenmek." dedi.

"Birbirimizden uzak olmadığımızı görme fırsatı buldum"

Gazi Üniversitesinde Türkçe öğretimi üzerine yüksek lisans yapan Bosna Hersekli Azra Omerbasic, yumuşak gücün uygulanması konusunda bildirisi olduğunu aktararak, çalışmasında Türkiye'nin diziler yoluyla bunu başarılı olarak uyguladığını söyledi.

Türk dizileri sayesinde Türkiye'nin farklı ülkelerde tarihinin, kültürünün, doğasının tanıtıldığını dile getiren Omerbasic, "Çalıştayın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Çok iyi insanlar tanıdım, çok samimi bir ortam olduğunu düşünüyorum. Bu çalıştay hayatımda bana çok fazla şey katacak. Kültür farklılığı bakımından çok fazla iletişimde bulunduk." diye konuştu.

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyan Nur Karahan, küreselleşen yemek kültürü üzerine bildirisini hazırladığını ve kültürel emperyalizm üzerinden durumu değerlendirdiğini aktardı.

Farklı ülkelerden insanları tanıma fırsatı bulduğunu kaydeden Karahan, şu görüşlerini paylaştı:

"Şu ana kadar geçen süreçte gayet iyi anlaştığımızı, ortak hedeflerimiz, ortak eğlence anlayışlarımız, kültürlerimizin ne kadar benzediğini ve hepimizin Türkçe paydasında da buluşarak aynı dilde konuşabildiğimizi fark ettiğimizi, aslında ne kadar birbirimizden uzak olmadığımızı görme fırsatı buldum, bu çalıştayın en önemli katkılarından biri buydu."