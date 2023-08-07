RTÜK Başkanı Erkin Koray için başsağlığı mesajı yayımladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kanada'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Erkin Koray için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kanada'da 82 yaşında hayatını kaybeden müziğin efsane isimlerinden Erkin Koray için başsağlığı mesajı yayınlayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Türk halkına rock müziği sevdiren, farklı bakış açısıyla ezgileriyle düşündüren, halk aşığı modern ozan, usta müzisyen Erkin Koray büyüğümüzü kaybettik. Allah rahmet eylesin. Tüm hayranlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. 'Erkin Koray aşkını hiç kimse süpüremez', 'Öyle bir geçer zaman ki' anlamadık" dedi. - ANKARA