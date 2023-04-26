Romanyalı ve Türk öğrenciler, dünya mirası için el ele pedal çevirdi Erasmus Okullar Arası Değişim Ortaklığı çerçevesinde Samsun'a gelen 17 Romanyalı öğrenci ve öğretmen, Türk öğrenci grubu ile birlikte dünya miraslarına dikkat çekmek amacıyla sahilde bisiklet turu yaptı.

Romanyalı ve Türk öğrenciler, dünya mirası için el ele pedal çevirdi

SAMSUN - Erasmus Okullar Arası Değişim Ortaklığı çerçevesinde Samsun'a gelen 17 Romanyalı öğrenci ve öğretmen, Türk öğrenci grubu ile birlikte dünya miraslarına dikkat çekmek amacıyla sahilde bisiklet turu yaptı.

Erasmus KA229 Okullar Arası Değişim Ortaklığı "Dünya Mirası İçin Elele" (Hand in Hand for World Haritage) Projesi kapsamında Çankaya Mehmet Zakir Ekni Anadolu Lisesi Müdürlüğü ortaklığında 17 kişilik Romanya'dan gelen öğretmen ve öğrenci grubu ile birlikte Atakum Çobanlı Sahili Bisiklet Yolunda bisiklet turu etkinliği gerçekleştirdiler.

Etkinlik hakkında bilgi veren kafile öğretmenlerinden Handan Akıntürk, "Buraya Çankaya Mehmet Zakir Ekni Anadolu Lisesi'nin yürüttüğü, Erasmus KA229 Okullar Arası Değişim Ortaklığı Dünya Mirası İçin Elele projesi için Romanya'daki ortak okulumuzla birlikte Samsun'a geldik. Amacımız; kültürel miraslarımızı tanımak ve tanıtmak" dedi.

Projeden edindiği bilgilerden bahseden öğrencilerden Mercan Deniz, "Proje ile hem kendi kültürel miraslarımızı gözümüzle görmek hem de yabancı öğrencilere göstermek istedik. Ayrıca kültürel miras konusunda farkındalık oluşturmak için de çalışmalar yapıyoruz. Samsun'da önemli kültürel mirasları gezdikten sonra Kapadokya ziyaretini gerçekleştireceğiz. Kızılırmak Kuş Cenneti'ndeki canlıların araştırmasını yapmıştık. Burada kendi gözlerimizle görünce de çok güzel bir deneyim yaşadık" diye konuştu.

Samsun gezisi hakkında konuşan yerli ve yabancı öğrenciler ise, "Bugün Samsun'da bisiklet gezisi düzenledik. Daha önce de Kuş Cenneti'ni gezdik. Tüm karşılaştığımız kişilere dünya miraslarının korunması hakkında bilgiler verdik. Ayrıca Romanya'da bu kadar kuş gözlemleyemedik. Türkiye'de doğal miraslar ve kuş çeşitliliği oldukça dikkatimizi çekti" ifadelerini kullandılar.

Etkinlik, sahilde yapılan bisiklet turunun ardından sona erdi.