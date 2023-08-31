Romanya Kültür Günleri Başlıyor

Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi tarafından düzenlenen 'Romanya Kültür Günleri', 5-10 Eylül tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında konserler, film gösterimleri, sanat etkinlikleri ve çocuk oyunları yer alacak.

Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi, "Romanya Kültür Günleri" düzenleyecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, "2023 Dimitri Kantemiroğlu Kültür Yılı" vesilesiyle hayata geçirilen etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 5-10 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek.

Romanya ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 145. yılının da kutlanacağı etkinliğin açılış konserinde, şef Bujor Hoinic yönetiminde, kemanda Murat Erginol ve Simina Croitoru ile çelloda Radu Sinaci sahne alacak.

Konserde filozof, tarihçi ve dilbilimci Dimitri Kantemiroğlu'nun kişiliğini yansıtmak amacıyla Doğu ve Avrupa müzikal etkilerini taşıyan bir repertuvar yorumlanacak.

Kültür günleri kapsamında klasik ve caz müzik, Romen folkloru, edebiyat etkinlikleri, film gösterimleri, çağdaş sanat gösterileri ve çocuklara yönelik oyunlara yer verilecek.