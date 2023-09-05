Romanya Kültür Günleri Başladı

Romanya'nın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve İstanbul 'Dimitrie Cantemir' Romen Kültür Merkezi'nin düzenlediği 'Romanya Kültür Günleri' etkinliği AKM'de başladı. Etkinlik, Romen sanatçı ve oyuncu Kira Hagi'nin çağdaş sanat sergisi ve Dimitri Kantemiroğlu anısına düzenlenen klasik müzik konseriyle devam etti. 'Romanya Kültür Günleri', 10 Eylül'e kadar sürecek ve çeşitli sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Romanya'nın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve İstanbul "Dimitrie Cantemir" Romen Kültür Merkezi'nin düzenlediği "Romanya Kültür Günleri"nin başlangıç etkinliği Akm'de yapıldı.

Türkiye-Romanya diplomatik ilişkilerinin 145. yılı ve 2023'ün Dimitri Kantemiroğlu Kültür Yılı ilan edilmesi dolayısıyla gerçekleşen etkinliğin açılışına Romen Kültür Merkezi Başkanı Liviu Jicman, AKM Genel Müdürü Remzi Buharalı ve Türkiye'de yaşayan Romen topluluğundan isimler katıldı.

Açılışta Romen sanatçı ve oyuncu Kira Hagi'nin "Kökler" isimli çağdaş sanat sergisi katılımcıların beğenisine sunuldu.

Hagi'nin yaşadığı çeşitli ülkelerden esinlenerek yaptığı eserlerinden oluşan sergi de sanatçının resim çalışmaları ve geleneksel Romen kıyafet tasarımları sergilendi.

Kantemiroğlu anısına konser verildi

"Romanya Kültür Günleri"nin açılışı, Dimitri Kantemiroğlu anısına düzenlenen klasik müzik konseriyle devam etti.

Osmanlı müziğinin gelişimine büyük katkılar sağlayan filozof, tarihçi ve dilbilimci Kantemiroğlu'nun kişiliğini yansıtmak amacıyla hem Doğu hem Avrupa müziğinden izler taşıyan repertuvaların sanatseverlerle buluştuğu konserde orkestrayı Şef Bujor Hoinic yönetti.

Birinci kemanda Murat Erginol'ün yer aldığı konserde Simina Croitoru kemancı, Radu Sinaci ise çellist olarak sahne aldı.

AKM'de 10 Eylül'e kadar devam edecek "Romanya Kültür Günleri", klasik müzik, caz ve Romen folklorü, edebiyat, film, çağdaş sanat gösterileri ve çocuklara yönelik oyunlara yer verecek.