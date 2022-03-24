Son dakika haberi! Dünya mirası Aspendos'ta tarihi köprü yazı ve yakılan ateşlerle tahrip edildi

Dünya mirası Aspendos'ta tarihi köprü yazı ve yakılan ateşlerle tahrip edildi

Roma döneminde inşa edilen tarihi köprüye yazılanlar 'pes' dedirtti

Oluşan görüntü, ziyaretçilerin tepkisine neden oldu

ANTALYA - 2019 yılında dünya mirası olarak kabul edilen Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos'ta, tarihi köprü duvar yazılarıyla ve yakılan ateşlerle tahrip edildi.

Serik ilçesindeki tarihi Aspendos köprüsüne yazılan yazılar, görsel kirliliğe sebep oldu. Köprünün her tarafına boyalarla yazılan yazılar, ziyaretçilerin tepkisini çekiyor. Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi Köprüçay Nehri üzerinde, tarihte kendinden çokça bahsettirmiş olan tarihi köprü, Antalya-Alanya güzergahında, Serik İlçesi yakınlarında Aspendos Antik Kenti yol ayrımından rahat bir şekilde görülebilen köprü, Belkıs ya da Eski Köprü olarak da anılıyor.

"Tarihine sahip çıkmayan geleceğini göremez"

Tarihi eserleri restorasyon işleriyle uğraşan Ali Elci, "Bu tür tarihi yerleri ziyaretlere geldiğimde maalesef acı manzaralarla karşılaşıyorum. Tarihi eserlerimizi restore ederken aslına uygun restore edemiyoruz ve koruyamıyoruz da. Bana göre aslına uygun yamalık gibi olmaması daha iç açıcı olur. Günümüz teknolojisinde bunların hepsi mümkün fakat ben yaptım oldu felsefesiyle yapıyoruz. Bu da beni üzüyor artı millet olarak yıpratıyoruz. Görmüş olduğumuz yazılar, ateş yakmalar, taşların siyahlaşması gibi. Biraz duyarsız bir milletiz. Onun için tarihine sahip çıkmayan geleceğini göremez. O yüzden tarihi yerlerimizi korumaya gayret gösterelim" şeklinde konuştu.

"Yazıları görünce çok üzülüyoruz"

Ankara'dan tatil için gelen Alperen Tektemur da yazıları görünce üzüldüğünü belirterek, " Tarihimizi, kültürümüzün kıymetini bir şekilde bilmek istiyoruz. Burası da Selçuklu Köprüsü diye geldik. Selçuklular zamanında yapılmış bir köprü. Üzerinde bu şekilde yazılar gördüğümüzde gerçekten çok üzülüyoruz. Yazan insan kendisinin nasıl bir, insan olduğunu belli etmiş. Gerçekten çok üzücü bir durum. Karadeniz bölgesine Doğu Anadolu bölgesine de gidiyoruz. Her yerde aynı manzara. Biz inatla bu işi öğrenemiyoruz. Eğer bu eserleri koruyamazsak, ülkemizi, tarihimiz, kültürümüzü kaybederiz. Geçen gün Nevruz bayramıydı. Nevruz, bizim Ergenekon'dan çıkışımızın yıldönümüdür ama maalesef kutlayamıyoruz. Diğer devletler bunu daha iyi kutluyor, inşallah ileride daha iyi kutlarız" diye konuştu.

Tarihi Aspendos Köprüsü ilk olarak Roma döneminde inşa edilmiş olup, Roma dönemindeki hali depremler sonucu yıkılmış ve daha sonra 13. yüzyılda Selçuklular tarafından eski köprünün kalıntıları üzerine yeni bir köprü yapılmıştır. Köprü, tarihleri arasında, Antalya'nın Selçuklular için önemli olduğu dönemlerde Alaeddin Keykubat zamanında kıyıda ulaşımı sağlamak için tekrar yapılmıştır. Köprünün yapımında yakında bulunan Aspendos antik şehrinin yapılarına ait taşlar da kullanılmıştır. Tarihi köprü; 225 metre uzunluğunda bulunmakta araç trafiğine kapalı olarak yerli ve yabancı ziyaretçinin gezip gördüğü harika bir eser olarak ayakta durmakta.