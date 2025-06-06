Roma'da Türkiye'den Eserler Sergilenecek

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen sergide, Türkiye'den 3 eser ve 1 eserin replikası yer alıyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kolezyum Arkeoloji Parkı Direktörlüğü ve Tunus Ulusal Miras Enstitüsü işbirliği ile Magna Mater (Ana Tanrıça) temalı "Cybele-Magna Mater Idaea tra Roma, Tunisi e il Mediterraneo" adlı sergi dün yapılan törenle açıldı.

Sergide Türkiye'den de 3 eser ve 1 eserin replikası sergileniyor.

Her yıl milyonlarca ziyaretçisi bulunan alanda, Türkiye'den eserlerin yer alması, hem eserlerin tanıtılması hem de İtalya ile ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Tunus'ta Zama Antik Kenti'nde açığa çıkarılan eserlerin yanı sıra İtalya'daki çeşitli müzelerden 30, Vatikan'dan 3, Yunanistan'dan 4, Amerika Birleşik Devletleri'nden 2, Almanya'dan 1, Danimarka'dan 1, Bulgaristan'dan 5, Belçika'dan 10 eser olmak üzere toplam 92 adet eserin yer alacağı sergi, 5 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.