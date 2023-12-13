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Roma'da Antik Konut Keşfedildi

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Roma'nın başkenti Roma'da, Kolezyum yakınlarında Antik Roma döneminden kalma bir konutun keşfedildiği açıklandı. Konutta bulunan mozaikler ve yapılan inşa aşamaları Roma tarihi açısından büyük önem taşıyor.

İtalya'nın başkenti Roma'daki tarihi Kolezyum yakınlarında, Antik Roma döneminden kalma, içinde mozaik de olan özel bir konutun keşfedildiği bildirildi.

İtalya Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Palatino tepesi ile Roma Forumu arasındaki Kolezyum Arkeolojik Parkı içinde, Roma'nın geç cumhuriyet döneminden kalma eski bir konut keşfedildi.

Yapının, milattan önce 2. yüzyılın ikinci yarısı ile milattan sonraki 1. yüzyılın sonu arasında en az üç aşamada inşa edildiği belirtildi.

Söz konusu konutta bir atriyum, bir bahçe ile yemek salonu bulunurken, ayrıca yetkililer tarafından "olağanüstü" olarak tanımlanan rustik tarzda bir mozaik de ortaya çıkarıldı.

Uzmanlar, bu eski evin keşfinin, Roma tarihi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, "Roma'nın kalbinde gerçek bir hazine ortaya çıktı. Bu, önemli bilimsel değere sahip bir keşif." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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