Rize haberi... Rizeli hacılar yurda döndü Rize haberler... Türkiye'den kutsal topraklara giderek hac görevini yerine getiren Rizeli hacılar, Rize-Artvin Havalimanında yakınları tarafından karşılandı. Türkiye'den kutsal topraklara giderek hac görevini yerine getiren Rizeli hacılar, Rize- Artvin Havalimanında yakınları tarafından karşılandı. Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara giden 139 hacı memleketlerine kavuştu. Rize-Artvin Havalimanı'na gelen hacıların yakınları ile buluşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Hacdan dönenler havalimanı personeline çeşitli ikramlarda bulundu. Kafileyi karşılamada İl Müftüsü Naci Çakmakçı da yer aldı. Çakmakçı, burada yaptığı açıklamada, 27 Haziran tarihinde başlayan hac görevinde, 139 hacının Rize'ye döndüğünü söyledi. Hacı adaylarını Rize-Artvin Havalimanında karşılamanın huzurunu yaşadıklarını ifade eden Çakmakçı, "İlk kez kafilemizi Rize-Artvin Havalimanında karşıladık. Hacılarımız ibadetlerini yaparak sağ salim şekilde ülkemize dönmüş bulunmaktalar. Allah herkese ibadetini yapmayı nasip etsin." dedi. Kültür Sanat AA / Ramazan Yıldırım Türkiye Artvin Rize Hac Kültür Sanat Haberler

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