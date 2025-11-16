Haberler

Rize'de Renkli Bebek Emekleme Yarışması Düzenlendi

Rize'de Renkli Bebek Emekleme Yarışması Düzenlendi
Güncelleme:
Rize'de bir alışveriş merkezinin yıl dönümü etkinliği kapsamında düzenlenen bebek emekleme yarışması, 36 bebeğin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada ailelerinin desteklediği bebekler, çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Rize'de bir alışveriş merkezinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği bebek emekleme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

İl merkezindeki alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe, 7 ila 12 ay arasında 36 bebek katıldı.

Başlangıç çizgisinden emekleyerek anne ve babalarına ulaşmaya çalışan bebekler, ailelerinin gösterdiği oyuncak, biberon ve telefonla varış alanına ilerlemeye çalıştı.

Bazı bebeklerin başlangıç çizgisinde kaldığı, bazılarının bitiş çizgisine kadar gelip tekrar geri döndükleri görüldü. Bebeklerin gayretinin yanı sıra anne ve babaların çabaları da izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

İlk kategoride birinci olan bebeklerden Metehan Mutluoğlu'nun annesi Medine Mutluoğlu, yaptığı açıklamada, sonuçtan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "İnşallah ilerleyen zamanlarda da çok başarılı olur." dedi.

İkinci kategoride birinci olan Alya Semiz'in annesi Tülay Semiz ise etkinliği çok beğendiğini ifade ederek, "Çok heyecanlı bir andı, çok mutlu olduk." dedi.

Yarışmada dereceye giren bebeklerin ailelerine çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Kültür Sanat
