Rize'de "Okul Öncesi Eğitimi Yıl Sonu Şenlikleri" yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize'de "Okul Öncesi Eğitimi Yıl Sonu Şenlikleri" yapıldı

AA - Muhittin Sandıkçı - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Rize'de 'Okul Öncesi Eğitimi Yıl Sonu Şenlikleri' yapıldı

Rize'de, "Okul Öncesi Eğitimi Yıl Sonu Şenlikleri" düzenlendi.

Rize'de, "Okul Öncesi Eğitimi Yıl Sonu Şenlikleri" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Gülbahar Hatun Anaokulu öncülüğünde Rize Atletizm Pistinde organize edilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" kapsamında okul öncesi eğitimde farkındalık oluşturmak, okul öncesi eğitimde okullaşma oranını arttırmak ve çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlamak gibi çeşitli hedefleri bulunan etkinliğin açılışını İl Mili Eğitim Müdürü Engin Emen yaptı.

Şenlikte, yaklaşık 2 bin öğrenci çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.

Rize Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de desteklediği etkinlikte öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Proje Koordinatörü Gülbahar Hatun Anaokulu Müdürü Cemil Metoğlu, çocukların şenlikte keyifli anlar yaşadığını belirterek, katkı sunanlara teşekkür etti.

AA / Muhittin Sandıkçı - Kültür Sanat

Milli Eğitim Müdürlüğü, Atletizm, Okul, Rize, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title