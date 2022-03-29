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Karla mücadele eden ekipler ayı ile karşılaştı

AA - Muhittin Sandıkçı - Kültür Sanat
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Rize'de karla mücadele eden İl Özel İdaresi ekipleri ayı ile karşılaştı.

Rize'de karla mücadele eden İl Özel İdaresi ekipleri ayı ile karşılaştı.

İl genelinde yayla yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, İkizdere ilçesi Cimil Grup Yolu'nda ayı ile karşılaştı.

Bir süre çalışmaya ara veren ekipler, ayının bölgeden uzaklaşmasını bekledi. Dereden karşıya geçen ayı bir süre bekledikten sonra bölgeden uzaklaştı. Ekipler daha sonra çalışmalarını sürdürdü.

İl Özel İdaresinde görevli kişiler bu anları cep telefonu ile kaydetti.

Karla mücadele eden ekipler ayı ile karşılaştı

Karla mücadele eden ekipler ayı ile karşılaştı

Karla mücadele eden ekipler ayı ile karşılaştı

AA / Muhittin Sandıkçı - Kültür Sanat

Kültür Sanat, Güncel, Haberler

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