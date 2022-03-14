Rize'de kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi - Haberler

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Rize'de kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

AA - Muhittin Sandıkçı - Kültür Sanat
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Rize'de kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Rize'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

RİZE (AA) - Rize'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildiği hatırlatıldı.

Kar yağışının devam ettiği, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi olduğu vurgulanan açıklamada, "İlimiz genelinde (ilçelerimiz dahil) tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 15 Mart 2022 Salı günü de ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Kültür Sanat

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