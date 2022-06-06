Dereye düşen karaca kurtarıldı - Haberler

Dereye düşen karaca kurtarıldı Rize'nin Güneysu ilçesinde dereye düşen karaca kurtarıldı. Rize'nin Güneysu ilçesinde dereye düşen karaca kurtarıldı. Sahipsiz köpeklerden kaçtığı belirtilen bir karaca, Güneysu Deresi'ne düştü. Karacanın derede mahsur kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, karacayı derenin kıyısına çıkarttı. Ayağında kırık tespit edilen karacanın, tedavi için Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderileceği öğrenildi. AA / Muhittin Sandıkçı - Kültür Sanat Kültür Sanat Haberler

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