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Rize'de düzenlenen etkinlikte Kaçkar Dağları Milli Parkı'ndaki gölde yüzüldü

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Rize'de düzenlenen etkinlikte, Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeki Galerdüzü mevkisindeki gölde yüzme imkanı sağlandı. Doğa tutkunları, buz tutan gölün bir kısmını kırarak suya girdi. Etkinlik, şehitlere atfedildi ve vatan görevini kar kış demeden ifa eden askerlere destek mesajı verildi.

Rize'de düzenlenen etkinliğe katılanlar, Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeki 1700 rakımlı Galerdüzü mevkisindeki gölde yüzdü.

Rizeli dağcı Hasan Önder öncülüğünde bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen etkinlik için Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda toplanan doğa tutkunları, yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından Galerdüzü'ne ulaştı.

Buz tutan gölün bir kısmını endüstri dalgıcı Zafer Koçal, demir ve kürek yardımıyla kırarak yüzülecek hale getirdi.

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan bölgedeki etkinlikte 36 kişi, soğuğa aldırmadan suya girdi. Kıyıya çıkan yüzücüler, çay içerek ısınmaya çalıştı.

"Etkinliğimizi şehitlerimize atfettik"

Hasan Önder, gazetecilere, etkinliği göl üzerindeki buzu kırarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yöre halkının, coğrafyaya direnen insanlardan oluştuğunu belirten Önder, "Buzlu gölde bu etkinliği yaptık ve etkinliğimizi şehitlerimize atfettik. Vatan görevini kar kış demeden ifa eden, vatanımızı koruyan askerlerimize atfettik. Onlar soğuğu orada hissederken biz de buz gibi suda onların yanında olduğumuzu hissettirmeyi amaçladık." dedi.

Yüzme eğitmeni Ceyda Düşkün ise ikinci kez etkinliğe katıldığını kaydederek, "Hava geçmiş yıllara göre çok daha soğuktu ama girdik. Havuza göre çok daha zor ama herkesi denemeye davet ediyorum." diye konuştu.

Zafer Koçal da etkinliğin yapılabilmesi için yaklaşık 3 saat buzları kırdıklarını anlattı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Ayder Yaylası Hasan Önder Rize Doğa Etkinlik Kültür Sanat Spor Haberler

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