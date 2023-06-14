Rize Bezinden Yapılan Kıyafetler Defilede Tanıtıldı

Rize'de, "Topraktan Tezgaha Kendir İpinin Serüveni" projesi kapsamında Rize bezinden yapılan kıyafetlerin tanıtımı yapıldı. Azal Kültür Sanat ve Turizm Derneğince İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen defilede mankenler, kendir (endüstriyel kenevir) ipinden dokunan Rize bezi kullanılarak dikilen kıyafetlerle podyuma çıktı.

Rize'de, "Topraktan Tezgaha Kendir İpinin Serüveni" projesi kapsamında Rize bezinden yapılan kıyafetlerin tanıtımı yapıldı.

Azal Kültür Sanat ve Turizm Derneğince İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen defilede mankenler, kendir (endüstriyel kenevir) ipinden dokunan Rize bezi kullanılarak dikilen kıyafetlerle podyuma çıktı.

Vali Kemal Çeber, gazetecilere, kendiri yeniden ön plana çıkarmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Rize'nin, Samsun'dan doğuya doğru kenevir yetiştiriciliği izni bulunan tek il olduğunu belirten Çeber, "Burada yetişen kenevirin kendine has özellikleri var. Kenevirin her yerde kullanıldığını görüyoruz, başta tekstil olmak üzere." dedi.

Çeber, 4 yıl öncesine kadar kenevir yetiştiriciliği alanının 250 metrekareye kadar düştüğünü belirterek, "Bugün 13 dönümlere kadar çıkardık. Bundan sonra da hızlıca artacak. Burada çalışmasını yürüttüğümüz kenevir fabrikasının içerisinde tekstilden, izinleri alınabilirse ilaç sektörüne kadar değişik hedeflerimiz var. " diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Yücel Bayraktar ise Rize bezinden özel tasarımlar yaptıklarını ifade ederek, sürdürülebilirliğini sağlamak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

Usta öğretici Mukaddes Uzun Kuk da Rize bezini tekrar gündeme getirmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Kimyasal hiçbir şey içermiyor. Onun için de tasarımlarımızı Rize bezi üzerinden yaptık." dedi.

Defileye, Vali Çeber'in eşi Neslihan Ayan Çeber, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi, Azal Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Hakan Güven ve diğer davetliler katıldı.