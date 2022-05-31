Rize Belediyesi Sosyal Tesisleri yarın açılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize Belediyesi Sosyal Tesisleri yarın açılacak

AA - Muhittin Sandıkçı - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Rize Belediyesi Sosyal Tesisleri yarın açılacak

Rize Belediyesi Alipaşa Sosyal Tesisleri Kadınlar Plajı'nın yarın hizmete açılacağı bildirildi.

Rize Belediyesi Alipaşa Sosyal Tesisleri Kadınlar Plajı'nın yarın hizmete açılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yarın açılacak tesisin, 1 Ekim'e kadar misafirlerini ağırlayacağı belirtilerek, "Kadınlara özel olarak oluşturulan plaj içerisinde çardaklar, restoran-kafe, giyinme kabinlerin, duş-tuvalet, çocuk oyun parkı da bulunuyor. Sabah 08.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında hizmet verecek plajda isteyenler şezlong veya çardak kiralamadan da plajdan ve denizden faydalanabilecek." ifadelerine yer verildi.

Deniz sezonunun kapanmasıyla birlikte kış aylarında plaj içerisindeki sosyal tesislerin hizmete devam edeceği de kaydedildi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Kültür Sanat

Rize Belediyesi oyunlar Ekim Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title