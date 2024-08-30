Üye Girişi
Haberler

Reyhanlı'da İki Eliyle Aynı Anda İki Resim Çizen Genç

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Resulhan Kozan, aynı anda iki elini kullanarak iki resim çizebiliyor. Kozan, bu yeteneğini yıllar süren deneme yanılma yöntemiyle geliştirdiğini söylüyor.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Resulhan Kozan (23), aynı anda iki elini kullanarak aynı iki resim çiziyor.

Reyhanlı'da liseyi açık öğretimde tamamlayan Resulhan Kozan, önce adalet, ardından da bankacılık bölümünde önlisans eğitimi aldı. 4 senedir, amatör olarak resim sanatıyla ilgilenen Kozan, iki yıl önce de iki eliyle aynı anda iki resim çizebildiğini keşfetti. Aklına, bir anda iki eliyle aynı iki resmi çizmenin geldiğini anlatan Kozan, "Bende gelişen bu fikir üzerine deneme yapmaya başladım. Bir yıl süre ile yılmadan, bıkmadan resim çizmeye başladım. Öğrendim. Amacım resim yapmada bir fark yaratmaktı. Bunu da başardım" dedi.

'YÜZLERCE RESİM ÇİZDİM'

İki yıl boyunca deneme yanılma yöntemiyle yüzlerce resim çizdiğini anlatan Kozan, sonunda kavradığını söyledi. İki el ile resim çizmenin bazen saatler sürdüğünü dile getiren Kozan, çok hata da yaptığını ancak buna rağmen kavrayabildiğini kaydetti. Kozan, zaman içerisinde kitap yazamaya başladığını ve iki kitabı olduğunu, üçüncüye hazırladığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Reyhanlı Kozan Hatay Sanat Kültür Sanat Güncel Haberler

Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanları, bomba hazırlığı sırasında etkisiz hale getirildi

 Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not

 Dilruba Kayserilioğlu'nun annesi, kızının tahliyesine sevinemedi: Suç duyurusunda bulunacağız

Dilruba Kayserilioğlu'nun annesi, kızının tahliyesine sevinemedi: Suç duyurusunda bulunacağız
Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar

Kolundaki ısırık izleri kime ait? Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Ağustos Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Sami Kahraman kimdir? (MasterChef) Sami Kahraman kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Kaya kimdir? (MasterChef) Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya kaç yaşında, nereli, mesleği ne? UEFA Avrupa ligi maçı ne zaman başlıyor, ilk maç ne zaman? UEFA kura çekimi nerede, hangi şehirde yapılıyor? UEFA TV CANLI izle! İnternetten, TV'den mobilden UEFA kura çekimi UEFA TV canı izleme linki! Dilruba serbest bırakıldı mı, hapisten çıktı mı? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi CANLI izle! 30 Ağustos Cuma UEFA Avrupa Konferans Ligi kura hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi CANLI izle! 30 Ağustos Cuma UEFA Avrua Ligi kura hangi kanalda, nereden izlenir? Binali Camgöz kimdir? Binali Camgöz yakalandı mı? Beşiktaş muhtemel rakipleri kim? 30 Ağustos Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri hangi takımlar?
title