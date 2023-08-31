Ünlü sanatçı Resul Dindar, Kastamonu'da sevenleriyle buluştu. Binlerce kişinin hep bir ağızdan seslendirdiği Çanakkale Türküsü ve İzmir Marşını hayranlıkla dinleyen Resul Dindar, şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Resul Dindar, binlerce kişinin seslendirdiği o türküyü hayranlıkla dinledi

Ünlü sanatçı Resul Dindar, Kastamonu'da sevenleriyle buluştu

Zafer gecesinde Resul Dindar söyledi, Kastamonulular coştu

KASTAMONU - Ünlü sanatçı Resul Dindar, Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen konserde sevenleriyle buluştu. Binlerce kişinin hep bir ağızdan seslendirdiği Çanakkale Türküsü ve İzmir Marşını hayranlıkla dinleyen Resul Dindar, şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 98. yıl dönümü ile 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kastamonu Belediyesi tarafından konser düzenlendi. Kastamonu Belediyesi Meydanında gerçekleşen konserde ünlü sanatçı Resul Dindar ile DJ Nail sahne aldı.

Karadeniz ezgileri ile coştular

Belediye meydanında yerel sanatçılarının sahne almasının ardından Resul Dindar, sevenleriyle buluştu. Kastamonulular, Karadeniz ezgileriyle dolu coşkulu bir akşam geçirdi. Konser sırasında ayrıca Dindar, Kastamonu türküsü olan Çanakkale Türküsü ile İzmir Marşı'nı da elinde Türk bayrağını dalgalandırarak seslendirdi. Söylediği şarkılara sık sık vatandaşlar eşlik ederek, Dindar ile birlikte alanda çok sayıda kişi halay çekerek horon oynadı.

Dindar konserinin öncesinde sahne alan DJ Nail'de performansıyla göz doldurdu. Vatandaşlar, cep telefonlarının ışıklarını yakarak DJ Nail'in çaldığı şarkıları söyleyerek eşlik etti.

Konserin ardından Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, sanatçı Resul Dindar ile DJ Nail'e çiçek ve plaket takdim etti. Daha sonra Resul Dindar ile Başkan Vidinlioğlu, birlikte alandaki Kastamonulularla sahnede öz çekim yaptı.

Kastamonu Belediyesi'nin düzenlediği konsere vatandaşların ilgisi yoğun oldu.