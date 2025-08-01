Ressam Sultan Erdinç, Almanya'da 2'nci Oldu

ANKARA'da çocukluğundan bu yana resim yapan, birçok ödülü bulunan Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü personeli ressam Sultan Erdinç, buz içinde kadını tasvir ettiği 'Değişime Uyanış' adlı eseriyle Almanya'da düzenlenen uluslararası resim yarışmasında 2'nci olarak onur belgesi kazandı.

Ortaokul yıllarından itibaren resim yapmaya başlayan Sultan Erdinç, ulusal ve uluslararası alanda pek çok yarışmada Türkiye'yi temsil etti, birçok ödül kazandı. Aynı zamanda Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nde memur olan Erdinç, eserleriyle şimdiye kadar 9 ülkede katıldığı yarışmalarda ve 3 uluslararası akademiden ödül aldı. Sanat dünyasında 'Buz Kadın' lakabıyla tanınan Erdinç, son olarak buz içinde kadını tasvir ettiği 'Değişime Uyanış' adlı eseriyle Almanya'da düzenlenen Duc de Richelieu Uluslararası Yarışması'nda 2'nci oldu. Erdinç, dünyanın en prestijli resim yarışmaları arasında gösterilen yarışmada Türkiye'ye onur belgesi kazandırdı.

'DÜNYA ÇAPINDA PRESTİJLİ BİR YARIŞMA'

Erdinç, "Resim benim hayatımda hep vardı. Çocukluğumdan itibaren var, eğitim yıllarından itibaren var. Ortaokul, lisede hep atölyelerde çalıştım. Haricinde tekrar devam ettim. İlk tablom ortaokul yıllarında satıldı. Sanat dediğiniz şey, insan ruhunun bütünüdür. ve sizin bu ruh bütünlüğünü sağlamanız adına hep hayatınızda vardır. Tesadüfen bir noktada bir yerde ya da bir tarihte karşınıza çıkmaz. Kazandığımız ödül, dünya çapında yapılmış en prestijli yarışmalarından bir tanesi. İlk defa Türkiye olarak kazandık. İlk 3 sıralamada 2'nci olarak yer aldık. Onur belgesi geldi. Onur belgesini yarışmada ikinci kez çıkartmak bizim için ekstra bir gurur verici durum oldu. Kendi tekniğimle girdim. Teknikten güzel sanatlar alanında onur belgesi geldi, 'Elmas Duc' ödülü aldık" dedi.

'TAKIP ELBİSEDEN SONRA BUZ KADIN DEVREYE GİRİYOR'

Ödülden sora dünyanın birçok yerinden sergi ve yarışma davetleri geldiğini anlatan Erdinç, "9 ülkeden ödüllerim vardı. Almanya Güzel Sanatlar'dan da daha önce ödüllüydüm. İşim evet protokol düzeyinde bir meslek olabilir ya da kamu kuruluşunda gerçekleşen bir durum olabilir. Ama gerçek Sultan, sanat alanında yoğrulan, var olan, orada gelişen, renklerin arasında kendi özünü bulma yolculuğuna çıkmış isimdir. Burada güzel ülkemizin ve bakanlığımızın birçok işlemlerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok iki zıt yaşam alanındayız. Birisi çok ağır gerçekten siyasi bir duruş, hiyerarşik bir bakış açısı istiyor. Diğeri de tamamen sınırsız, artık küresel ve evrensel zihniyete büründüğünüz bir kavram oluyor. Takım elbiseyi kenara koyup da renkleri giydiğiniz dakikada, kendi alfabenizi oluşturuyorsunuz. Benim renklerden alfabem vardır, tekniğimin içine saklarım. Ben 'Buz Kadın' olarak adlandırılıyorum dünyada. Sağ olsunlar çok saygın bir isimle adlandırılıyoruz. Takım elbiseyi çıkardıktan sonra Buz Kadın devreye giriyor. Renklerinden oluşturduğu alfabesiyle, kendi tekniğiyle, kendi özündeki hayat tarzına dönüş yapıyor" ifadelerini kullandı.

'TEKLİFLER AKIN AKIN'

Şu an dünya sıralamasında Türkiye ilk defa yer aldığı için birçok ülkeden teklifler geldiğine vurgu yapan Erdinç, "Sanat galerileri ve küratörler hazır çalışmaya. Teklifler hala akın akın hızla yağmakta. Ama ben bunlara 'Barış' adı altında imza atmaya karar verdim. Bu da benim bireysel kararım. Dünyada Barış Platformu adı altında hareket etmek benim sanırım öncülüğüm olacak. Sayın Bakanımızın o konudaki nazik ve zarif davranışları da çok öncülük ediyor konuya. Tek başınıza tabii ki bir yere gelemiyorsunuz. Manevi desteği çok kıymetli. Birilerine rağmense birileriyle hareket etmek çok daha tatlı geliyor. Bu konuda bizi burada teşvik eden, teşvik etmeye vesile olan, gerçekten sanat alanında yoğrulup harmanlaşmamı da sağlayan çok isimler var. Bizim bürokratlarımız gerçekten sanat alanına çok kıymet veriyor. İsim olarak vermek gerekirse çok uzun bir listemiz var. Ama öncelik olarak Sayın Bakanımız Ömer Bolat'a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.