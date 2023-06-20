Ressam Sema Boyancı'nın 'Göç' Temalı Sergisi Kethüda Hüsrev Hamamı'nda Açıldı

Ressam Sema Boyancı'nın 'göç' temalı kişisel çalışmalarından oluşan 65 farklı eseri, Kethüda Hüsrev Hamamı'nda ziyarete açıldı. Sergide, sanatçının çeşitli dönemlere ait fraktal ve gravür gibi birçok farklı tekniklerle yapılmış eserleri izlenime sunuldu.

Ressam Sema Boyancı'nın "göç" temalı kişisel çalışmalarından oluşan 65 farklı eseri, Kethüda Hüsrev Hamamı'nda ziyarete açıldı.

Küratörlüğünü Corvo Art Gallery kurucusu Nilüfer Eriş'in üstlendiği sergide, sanatçının çeşitli dönemlere ait fraktal ve gravür gibi birçok farklı tekniklerle yapılmış eserleri izlenime sunuldu.

Ressam Boyancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıl sanat eğitimciliği ve resim çalışmalarını yürüttükten sonraki emeklilik sürecinde, kendini resme adadığını söyledi.

Sergisinde, çeşitli dönemlere ait birçok farklı teknikte çalışmaların yer aldığını belirten Boyancı, "Beni daha çok gravür sanatçısı olarak bilirler. Yakın tarihte hep gravür baskı resim türünden çalışmalar yaptım. Bu sergimde de en son yaptığım estetik ve içgüdü resimlerin sayısı yaklaşık olarak 30-40 tane. Hem tuval üzeri hem de cam üzeri yağlı boya karışık teknik çalışmalar bulunuyor. Yeni hazırladığım 'göç' temalı karışık teknik gravür kolaj gibi çalışmalar var." dedi.

Boyancı, göç resimlerine yaklaşık 1 yıldır başladığını dile getirerek "Orta Doğu'da bombalardan kaçan insanlar, çocuklar hayatta kalma yolculuğu için hep Türkiye üzerinden geçtiler hayatlarını kaybettiler. Yaşanan bu olay beni çok etkiledi ve son sergiyi de bu tema etrafında oluşturmak istedim ve devam edeceğim." diye konuştu.

Farklı tekniklerle yapılmış resimlerinin teması ve bütünlüğü bakımından Kethüda Hüsrev Hamamı'nda sergilenmesinden oldukça heyecan duyduğunu ifade eden Sema Boyancı'nın bu sergisi, 25 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.