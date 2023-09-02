Ressam Rustam Yahihanov'un 'Kafkasya Efsaneleri' Sergisi Ankara'da Açıldı

Ressam Rustam Yahihanov'un, Kafkasya halklarının şiirsel öykülerini ve kahramanlarını resmettiği eserlerden oluşan 'Kafkasya Efsaneleri' sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına Türkiye'de yaşayan Kafkas halkları mensupları ve dernekleri, sanatçının ailesi ile davetliler katıldı. Sergi, 12 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Ressam Rustam Yahihanov'un, Kafkasya halklarının şiirsel öykülerini ve kahramanlarını resmettiği eserlerden oluşan "Kafkasya Efsaneleri" sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Kültür Merkezi Osman Hamdi Bey Sergi Salonu'ndaki serginin açılışına Türkiye'de yaşayan Kafkas halkları mensupları ve dernekleri, sanatçının ailesi ile davetliler katıldı.

Kafkas müziğinden örneklerin sunulduğu açılışta konuşan ressam Yahihanov, hazırladığı eserleri Türkiye'de sergilemesine fırsat sunanlara teşekkürlerini iletti.

Eserleriyle Kuzey Kafkasya halklarının tarihinde yaşananları anlatmak istediğini belirten Yahihanov, Türkiye'de bu imkanı bulmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kafkas halkları arasındaki kardeşlik ve dayanışma ön plana çıkıyor

Sergiyi organize eden Kafkas dernekleri adına konuşan Ankara Kafkas Çeçen Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Atila Doğan da sanatçının eserleriyle sadece mensubu olduğu Çeçen halkını değil tüm Kuzey Kafkasya halklarının tarihini, kültürünü ve geleneklerini tuvaline yansıttığını söyledi.

Yahihanov'un yaptığı çalışmalarla kolektif hafızaya katkıda bulunduğunu ifade eden Doğan, sanatın onarıcı ve birleştirici gücünü kullanan ressamın, Kafkas halkları arasındaki kardeşliği, barışı ve dayanışmayı ön plana çıkardığını aktardı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de sergiyi düzenleyenlere ve sanatçıya teşekkür etti.

Ressam Yahihanov'un, komutanlar, yalnız savaşçılar, halkları için ayağa kalkmış kişiler ile vatanlarını, namuslarını, geleneklerini ve değerlerini savunan kahramanları tuvaline yansıttığı eserlerden oluşan "Kafkasya Efsaneleri" sergisi, 12 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.