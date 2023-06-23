Ressam Habip Aydoğdu'nun Yaşamı ve Yapıtlarıyla Sergisi Antalya'da Açıldı

Antalya Kültür Sanat'ta açılan Habip Aydoğdu sergisi, sanatseverlere ressamın yarım yüzyılına ışık tutuyor. Sergi, 20 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ressam Habip Aydoğdu'nun, "Yaşamı ve Yapıtlarıyla Habip Aydoğdu" sergisi Antalya'da sanatseverlerle buluştu.

Antalya Kültür Sanat'ta açılan bir biyografi niteliğindeki sergi, bir yandan çağdaş Türk resminin önemli ismi Habip Aydoğdu'nun sanatla yoğrulan yarım yüzyılına ışık tutarken, öte yandan izleyenleri "Resimleriyle Habip Aydoğdu Tarihi"ni anlatan ilham dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Aydoğdu'nun sanat yolculuğunu ve düşünce dünyasını keşfetme fırsatı sunan sergi, 20 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacak.

Antalya Kültür Sanat, salı, çarşamba, cuma, cumartesi günleri 11.00-19.00, perşembe günü 11.00-21.00 ve pazar günü 13.00-19.00 saatleri arası hizmet veriyor.