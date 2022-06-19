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Ressam Devrim Erbil, Bodrum'da kitabının tanıtımına katıldı

AA - Ali Ballı - Kültür Sanat
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Ressam Devrim Erbil, Bodrum'da kitabının tanıtımına katıldı

Ressam Devrim Erbil, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Sanat Ülkesi" kitabının tanıtım ve imza etkinliğine katıldı.

Ressam Devrim Erbil, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Sanat Ülkesi" kitabının tanıtım ve imza etkinliğine katıldı.

Çağdaş Türk resminin yaşayan en önemli temsilcileri arasında gösterilen sanatçı Devrim Erbil'in çocuklar için kaleme aldığı Ketebe Yayınları'ndan çıkan kitabının tanıtımı yapıldı.

Akyarlar Mahallesi'ndeki Anthaven D&R mağazasında gerçekleştirilen etkinlikte katılımcı çocuklar için mini sanat atölyesi de düzenlendi.

Tanıtım etkinliğinde 85 yaşındaki usta sanatçı, yeni kitabını çocuklarla pasta keserek kutladı. Daha sonra çocuklar ve ailelerine kitabını imzalayan Erbil, kitabındaki kendi hikayesini ve sanat yolculuğunu çocuklarla paylaştı.

Erbil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum'un Türkiye'de sanat kenti olmaya çok layık bir yer olduğunu söyledi.

İlçede sanatın bütün dallarından çok değerli insanların yaşadığını belirten Erbil, "Bu insanlar turistler gibi sadece eğlenmek için gelmiyor. Burası Türkiye'nin en gelişmiş sanat merkezlerinden birisi olacak." dedi.

Kendi vakfında çocuklar için çok özel hazırlıklar yaptığına işaret eden Erbil, çocukların sanatı öğrenmeleri ve sevmeleri için çaba gösterdiğini dile getirdi.

Sanat yazarı ve editör Erkan Doğanay da çocuklara yaşamlarında rehber olması amacıyla Türk sanatçıları tanıtmaya devam edeceklerini ifade etti.

AA / Ali Ballı - Kültür Sanat

Devrim Erbil Ressam Bodrum Erbil Kültür Sanat Haberler

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