Ressam Çiğdem Erbil ile Akın Ekici'nin 'Bodrum Buluşması' Sergisi Açılıyor

Ressam Çiğdem Erbil ile Akın Ekici'nin "Bodrum Buluşması" sergisi 5 Temmuz'da Touch Sanat Galeri'de açılacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, iki sanatçının hazırladığı sergide yaklaşık 50 eser yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çiğdem Erbil, 40 yıllık sanat hayatı boyunca odak noktasının insan yaşamı olduğunu belirterek, "Bazen buruşturulmuş imajı veren alanlar kullanırken, yaşamdaki iniş ve çıkışları hissettirip, zaman zaman da kendimizi iyi hissedebileceğimiz görsel etkilerle yaşamdaki adımlardan detaylar sunmayı hedefledim. Gökyüzü, bize yaşantımızın en önemli ihtiyacı su ve havayı sunuyor. Gökyüzü çeşitlemeleri ile doğa ve insan arası bağlantıyı irdelemek ve kişinin, konumun ve duyguların doğa ile birlikteliğini sunmak istedim." ifadelerini kullandı.

Akın Ekici ise eserleri aracılığıyla izleyiciyi mutlu edecek salt güzelliği yakalama hedefine değinerek, "Siz bir eser yaratırsınız. O eser, izleyenlerin gözünde, gönlünde onlarca, yüzlerce, binlerce esere dönüşür. İzleyicinin kendi algısına göre değişen, şekillenen ve artık onun tarafından sahiplenilen yepyeni bir eser oluşur. Böylece sanatı interaktif hale getirmiş olursunuz. Eserlerim izleyicinin duygu dünyasında yerini aldıkça, ben de artık o duygu dünyalarında yeni imgeler oluşturacak yeni eserleri yaratmak için motivasyonumu elde etmiş olurum."

Sergi 23 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.