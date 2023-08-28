Ressam Ayşe Uzunhasanoğlu'nun 'Kadın' Temalı Sergisi Açıldı

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize Fındıklılı ressam Ayşe Uzunhasanoğlu, "kadın" temalı 42 eserinden oluşan sergisini Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali kapsamında açtı.

Rize Fındıklı'da yaşayan ressam Ayşe Uzunhasanoğlu, "kadın" temalı resimlerin Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali'nin kültür etkinlikleri kapsamında festivalin son gününde Turan Bulak Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturdu. Ayşe Uzunhasanoğlu şunları söyledi:

"Resimlerimde anlatım dilini realist tercih etmiyorum daha çok böyle soyut anlatımlar da yer yer içeren renkçi bir anlayışla aktarmayı tercih ediyorum, bu da biraz anlaşılmayı zorlaştırabilir. Buna rağmen Fındıklı'da 7'den 77'ye birbirinden bambaşka insanlar geldiler ve aynı eseri aynı keyifle izleyebildiler yorumlayabildiler. Bu da bize sanat dilinin aslında böyle çok yukarıda olmadığını, içimizde zaten olduğunu gösteriyor. Benim tecrübem bana onu gösterdi. Yaklaşık 35-40 adet eser var burada irili ufaklı, baskı sulu boya örnekleri akrilik ve yağlı boya çalışmalarından oluşuyor. Çalışmalarımda kadın figürü üzerinden kendi içsel dünyamı yansıtmaya çalıştım, bunu kimi zaman Anadolu kadınları üzerinden Anadolu mitleri üzerinden simgeleri üzerinden yaptım. Kimi zaman da kuş figürleri üzerinden daha kadının kendi mücadelesini anlatmaya çalıştım."