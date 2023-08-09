Ressam Alev Özas, Cumhuriyetin 100. yılına özel İstanbul tablosu resmediyor

Ressam Alev Özas, Cumhuriyetin 100. yılına özel, tek parça bez üzerine, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye aday büyük bir İstanbul tablosu resmediyor. Eser, 50 metre genişlik ve 2.90 metre yüksekliği ile dikkati çekiyor. Proje, kimsesiz çocuklar yararına bir sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştiriliyor.

Ressam Alev Özas, Cumhuriyetin 100. yılına özel, tek parça bez üzerine, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye aday büyük bir İstanbul tablosu resmediyor.

Ataşehir Watergarden AVM'de kurulan alanda büyük bir bölümü ortaya çıkan eser, 50 metre genişlik ve 2.90 metre yüksekliği ile dikkati çekiyor.

Artvizyon Gallery tarafından organize edilen projeye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Özas, en büyük İstanbul tablosu yapma fikrinin bir yıl önce ortaya çıktığını belirterek, "Daha önce 4 ve 7 metrelik resimler yapmıştım ama 'Daha ne kadar büyük olabilir?' diye düşündüm. 5 metre, 15 metre derken kendi aramızda konuştuk. Sonra Artvizyon dahil oldu, Ahmet (Yaşar Altınkaya) Bey ve Nihat (Tokat) Bey. Onlara danıştık bu konuyla ilgili, 'Nasıl yapabiliriz, nasıl olabilir?' diye. '50 metre.' dediler. '50 metre mi? Tamam yapabilirim.' dedim. 50 metrelik, panoramik, dev bir İstanbul resmi olsun. Tabii bunu nasıl yapacaktık? Tek parça bir bez. O tek parça bezi bulmak bir sorundu. Fabrikadan özel olarak çıkarttırdık. Daha sonra deseni çizmem, belli bir aşamaya getirmem gerekiyordu. Derken, bu kocaman dev resmi, nereye ve nasıl yerleştireceğimiz problem oldu. Bu süreç gerçekten bir yıl aldı." dedi.

Elde edilen gelirin bir kısmı kimsesiz çocuklar yararına bağışlanacak

Özas, projenin temel amacının 100 günde, dev, panoramik bir İstanbul resmi yapmak olduğunun altını çizerek, "29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. yılı için planladığım bir çalışma olacak. Gelirin bir kısmını kimsesiz çocuklar yararına vermek istiyoruz. Aslında bir sosyal sorumluluk projesi olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un sahilden büyük bir bölümüne resimde yer verdiğine işaret eden Özas, Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Süleymaniye Camii, Topkapı Sarayı, Haliç, Kız Kulesi, Beşiktaş ve Dolmabahçe'nin görülebileceğini dile getirerek, "Sanki orada yürüyormuş hissinin yakalanmasını çok istedim ben kendi adıma." diye konuştu.

Alev Özas, İstanbul'un çok resmedilen, çok özel bir şehir olduğunu ve küçük ölçeklerde resminin çokça yapılmış olabileceğini söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Bu ebatta ve yağlı boya tekniğiyle (İstanbul resmi) yapan yok. Denenmemiş. İlk kez ben denemiş oluyorum. Bunun tatlı gururunu da yaşıyorum aslında. Benim renklerim hafif postmodern. Yeşili yeşil gibi görmek istiyorum, kırmızıyı kırmızı gibi. Hiperrealizm olmasa da realizme yakın. Biraz da içinde empresyonist ve ekspresyonist hava olmasını, kendini, duygu ve düşüncelerini ifade edebilen bir üslup olmasını diledim. Hiperrealist olarak göremezsiniz, 'Evet, burası İstanbul.' diyemezsiniz ama aynı zamanda dersiniz de. Hafif bir aldatmacayı seviyorum. En son konturlarla netleştiriyorum. Şu an sadece neyin nerede olduğunu yüzey ve taslak olarak görüyorsunuz. Tek tek tadını çıkararak işleyeceğim onları."

"Benim İstanbul'um böyle bir İstanbul." diyen sanatçı, "İstanbul doğumluyum. Babadan gelme İstanbulluyum. İstanbul aslında çok güzel bir şehir gerçekten. Diğer şehirleri de çok resmettim. Gitmişliğimiz var. İnsanlar İstanbul'un o karmaşası, trafiği ve keşmekeşinden çok sıkılıyor. Ama aslında o kadar güzel ki. Yeşil gerçekten hala yeşil, kaybetmediğimiz, koruduğumuz sürece. Ben en azından resimde koruyorum. Mavi de gerçekten mavi. Ben de öyleyim." açıklamasını yaptı.

Sanatçı, eserle Guinness Rekorlar Kitabı'na en büyük dev İstanbul peyzajı yağlı boya resmi olarak başvuru yapıldığını sözlerine ekledi.

29 ekimde tamamlanacak eserin yapım süreci Watergarden AVM'de görülebilecek.