Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi Sergisi Yarın Açılıyor

Salt Galata'da düzenlenecek "Başka Kayda Rastlanmadı: Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi" sergisi, İstanbul Ansiklopedisi'nin yayınlanmamış bölümlerine ışık tutacak. Sergi, Salt'ın Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle 2018'den bu yana yürüttüğü çalışmalar kapsamında hazırlandı.

"Başka Kayda Rastlanmadı: Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi" sergisi yarın Salt Galata'da ziyarete açılacak.

Salt'ın Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle 2018'den bu yana yürüttüğü çalışmalar kapsamında hazırlanan sergi, İstanbul Ansiklopedisi'nin yayınlanmamış bölümlerine ışık tutacak.

Salt Araştırma ve Programlar Direktörü Fatma Çolakoğlu, sergiye ilişkin basın toplantısında, İstanbul Ansiklopedisi çalışmasında 1970'lerin başına kadar kişi, yer, yapı, olay, adet, deyim ve efsaneler gibi birçok şeyin farklı bir bakış açısıyla kayda geçirildiğini söyledi.

"Kentin tanıklığına dair pek çok veri içeriyor"

Serginin ismini kişilere ilişkin bazı maddelerin sonunda yer alan "Başka kayda rastlanmadığı" ibaresinden aldığını belirten Çolakoğlu, şöyle dedi:

"Sergi, Reşad Ekrem Koçu hayattayken ancak G harfine kadar basılabilmiş İstanbul Ansiklopedisi'nin tasarım aşamasında kalan maddelerini arşiv maddeleri ile özellikle Galata ve çevresi üzerinden odağına alıyor. Koçu'nun kendi ifadesiyle 'İstanbul'un muazzam kültürünü ortaya çıkarma' amacı taşıyan bu proje, hızla değişen bir kentin kişisel ve toplumsal açıdan tanıklığına dair pek çok veri içeriyor."

Çolakoğlu, serginin Salt Galata'nın alt katından bütün binaya yayıldığını dile getirerek, "Sergide arşiv çalışmalarının hayata geçmesini sağlayan, çalışkan ve titiz Salt ekibimize ve paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Arşivin dijitalleştirilerek kullanıma açılması önemli"

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, projeye katkıda bulunanlara ve Salt çalışanlarına teşekkür etti.

Analog arşivin dijitalleştirilerek herkesin kullanımına açılmasının önemini vurgulayan Feyiz, "Lütfen akademi ile bu dijital arşivin işbirliğini sağlayın. O dönemin sorularına cevap verebilecek araştırma problemlerini oluşturun ve herkesin kullanımına, özellikle bilim insanlarının kullanımına açılmasını sağlayın." dedi.

Toplantıda Kadir Has Üniversitesi Bilgi Merkezi adına konuşma yapan Serap Özyurt, Kadir Has Üniversitesi proje ekibinden Dr. Gürbey Hiz ve program ekibinden Bülent Tanju da sergiye ilişkin görüş ve düşüncelerini dile getirdi.

Sergi hakkında

"Başka Kayda Rastlanmadı: Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi" sergisinde, metin taslakları, kupürler, kolaj ve çizimler yer alıyor.

Sergide, Koçu hayattayken G harfine kadar basılabilmiş ansiklopedinin Z harfine kadarki ciltlerinin tasarım aşamasında kalan maddeleri, arşiv malzemeleri üzerinden takip ediliyor.

Salt Galata'nın farklı katlarına yayılan sergi, içine yerleştiği yapıyı kentsel bir odak olarak ele alıyor ve malzeme seçkisini Galata semti etrafında kurgulanan bir çerçevede sunuyor.

Bülent Tanju, Cansu Yapıcı, Gülce Özkara ve Masum Yıldız'ın kamu programlarını hazırladığı serginin tasarım ve prodüksiyonunu Emirhan Altuner üstleniyor.

Cem Dinlenmiş'in illüstrasyonlarına imza attığı serginin proje ekibinde Ahmet Metin Öztürk, Gül İçel, Mehtap Kuru, Mustafa Hazneci ve Sinem Ayşe Gülmez Saydam yer alıyor.

Ayrıca sergi kapsamında İstanbul Ansiklopedisi'nin basılı ciltleri ile yaklaşık 40 bin ögelik bir belge grubu dijital ortama aktarılarak çevrim içi erişime açılacak.

İstanbul'un 19. ve 20. yüzyılına farklı bir bakış açısı getirmeyi amaçlayan sergi ve arşive, çeşitli disiplinlerden araştırmacıların katkılarıyla hazırlanan bir e-yayın eşlik edecek.

Ayrıntılarına "saltonline.org" ile Salt'ın sosyal medya hesaplarından ulaşılabilen sergi, 29 Ekim'e kadar açık olacak.