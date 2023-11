Rembrandt Trio İstanbul'da konser verecek

Daha önce duyulmamış müziği ortaya çıkarma arzusuyla besteler yapan ve dünyanın dört bir yanında konserler veren Rembrandt Trio, müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre Hollandalı topluluk, 18 Kasım'da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne alacak.

Grup, Mevlana Celaleddin-i Rumi'den ilham alarak hazırladıkları "A Wind Invisible Sweeps US Through The World" isimli projelerinden eserlerini de konserde yorumlayacak.

Piyanoda Rembrandt Frerichs, kontrbasta Tony Overwater, davulda ise Vinsent Planjer'dan oluşan topluluk, 16 yıldır birlikte birçok ülkede performans sergiledi.

Son albüm çalışmaları İntizar'ı İranlı şarkıcı Mohammad Motamedi ile kaydeden Rembrandt Trio, albümde Farsça ve Türkçe şiirlere de yer verdi.