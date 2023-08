Rembrandt Trio, Gümüşlük Müzik Festivali'nde sahne aldı

Son albüm çalışması "İntizar"ı İranlı şarkıcı Mohammad Motamedi ile kaydeden Rembrandt Trio, 20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nin kapanışında Bodrumlularla buluştu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, piyanoda Rembrandt Frerichs, bas gitarda Tony Overwater, davulda Vinsent Plajer'in sahne aldığı konser, Hollanda hükümetinin desteğiyle gerçekleştirildi.

"The Contemporary Fortepiano", "A Visit Invisible", "Continental", "Same Silence", "A long Story Short", "Graffiti Jazz" ve "It's Still Autumn" adlı albümleri bulunan topluluk, çok satan albümlerinden oluşturdukları bir repertuvarı konserde yorumladı.