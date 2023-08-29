Rembrandt Trio, Gümüşlük Müzik Festivali'nde sahne aldı

Rembrandt Trio, İranlı şarkıcı Mohammad Motamedi ile kaydettiği son albümü 'İntizar'ı Bodrumlularla buluştu. Hollanda hükümetinin desteğiyle gerçekleştirilen konserde, topluluk çok satan albümlerinden oluşturdukları bir repertuvarı seslendirdi.