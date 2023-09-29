Reklamcılık Ankara'ya mı Kayıyor

Reklam ve sinema endüstrisinin önde gelen isimleri, Alves Kablo'nun reklam filmi çekimleri için Ankara'da bir araya geldi. Ünlü yönetmen Tolga Toga'nın yönetmen koltuğunda oturduğu projede, görüntü yönetmenliği Faik Çayır, yapım koordinatörlüğü ise Tahsin Durkaya tarafından üstlenilecek. Çekimler için Ankara ve İstanbul'u seçen ekip, Ankara'nın doğal bir plato olduğunu belirtti. Sosyal medya paylaşımlarından anlaşıldığı üzere, iddialı bir proje üzerinde çalışılıyor.

Reklam ve sinema endüstrisinin önde gelen isimleri Ankara'daki akşam yemeğinde buluştu.

''Karanlıktan Kaçış ,Sessiz Terapi gibi sinema filmleri ve izlediğimiz bir çok reklam filminin altında imzası olanekip şimdiise Alves Kablo'nun reklam filmi çekimleri için bir araya geldi.

Set ekibinin yönetmen koltuğunda ünlü yönetmen Tolga Toga otururken projenin görüntü yönetmenliği Faik Çayır, yapım koordinatörlüğünü ise Tahsin Durkaya üstlenecek. Markanın Medya Ajansı Embay Medya dan reklamcı Nihat Yıldız ve Ayşe Ayan da yemekte görüntülendi.

Projeleri hatırı sayılır ulusal ve uluslararası ödüllere layık görülen yönetmen Tolga Toga'nın sosyal medya paylaşımından oldukça iddialı bir proje üzerine çalışıldığı öğrenildi.

Çekimler için Ankara ve İstanbul'u seçen ekip, Ankara'nın doğal bir plato olduğunu ifade etti.